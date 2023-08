En los partidos de fútbol manda el árbitro

Hace apenas unos días, metido en plena faena con un conocido que se empeñaba en convencerme, vistos los últimos resultados electorales, de que Alberto Núñez Feijoo debía ser elegido como presidente del gobierno, no se me ocurrió mejor cosa que dar un giro momentáneo a la conversación e internarme en un terreno conocido por ambos, como era el futbolístico. Puesto que, pensé, en ocasiones los ejemplos más sencillos consiguen obtener mejores resultados que el uso de la rigurosidad y el excesivo verbalismo.

Cierto es, fueron las primeras palabras, que en un partido tradicional hay dos equipos en disputa, de once contra once jugadores, cada uno defendiendo el color de sus camisetas: rojo o azul, puse como ejemplo. Mas no es menos verdad que hay otros encuentros, sin duda mucho más importantes, en los que, contando siempre con el permiso del árbitro, pueden ser más los contendientes de cada bando y también el atuendo colorista de los mismos.

Era lógico que mi interlocutor se mostrara sorprendido, de modo que a continuación le expliqué que había decidido usar una metáfora futbolística para referirme al resultado del proceso electoral y más en concreto al árbitro principal, en este caso nuestra Constitución, pues en el artículo 2 de la misma se reconoce al derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran, lo que significa que, contando siempre con el permiso del árbitro principal, es decir, nuestra Constitución, volví a matizar, puede haber un equipo con atuendos diferentes: rojos o menos rojos; morados; a rayas rojas, amarillas o moradas… Una mezcla de tonos que la mayoría de las veces sirve para alegrar el espectáculo.

Además, continué, en ninguna parte de la misma se explicita que gobernará quien haya obtenido más votos, sino que, y por el contrario, la presidencia del gobierno vendrá dada por la suma de las mayorías, lo que indica que no vale de nada que un jugador haya sido el más goleador de su equipo si, sumados todos los tantos, los del otro contendiente son superiores en el resultado final.

–Ya, pero…, comenzó.

Me imaginé por dónde se estrecharía el rectángulo de juego a partir de entonces, mas en ese instante mi interlocutor recordó que se le había olvidado un recado importante y decidió dejar la conversación para otro día. Y en esas quedamos.

De vuelta a casa, y mientras iba saliendo del imaginario estadio, me encontré paseando por Euskadi y Cataluña, los lugares a los que a buen seguro me habría llevado la persona que tuvo que marcharse para atender sus asuntos. Y es que, al igual que otras muchas a las que la música del separatismo y del independentismo se les pega al oído con facilidad nada más escucharla, los partidos de fútbol solo deberían jugarse entre equipos que lucieran los conocidos distintivos azules y rojos.

Y como en ocasiones recuerdo que la vida es una sucesión de estampas más o menos repetidas, algo así como un puente del que se pasa a otro con facilidad, retrocedí en el tiempo hasta mis primeros años, cuando nos asustábamos al ver una matrícula de coche con las iniciales de Cataluña o del País Vasco. Son separatistas, exclamábamos. Eso sí, no me costó ningún esfuerzo ver al final del puente ("todo tiene que ver con todo", acostumbro a usar en ocasiones esa frase atribuida a Anaxágoras) al coro franquista aplaudiendo con entusiasmo.