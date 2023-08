Vale, si concedemos crédito a las estadísticas oficiales, el inquietante fenómeno de la ocupación ilegal de viviendas privadas está lejos de ser alarmante a tenor de la escasa proporción de casos dentro del número total de propiedades españolas.

Bueno, pues no siendo un problema, que me expliquen por qué las compañías aseguradoras han hallado en la ocupación un nuevo nicho de mercado. "Quédese tranquilo dejando su apartamento de la playa asegurado contra okupas" o "váyase de vacaciones sin temer que alguien se instale en su piso". Sobre esto, un anuncio tras otro en la tele. Porque no hay ningún problema.

Y como se trata de un asunto menor que cuenta con un tratamiento legal muy amable con el ocupante, tampoco se explica que tantos porteros de discoteca y cachas de gimnasio estén encontrando una prometedora oportunidad de negocio en la desokupación, una actividad alegal nacida y crecida como respuesta al desamparo de los propietarios, abandonados por un Estado al que le cuesta reconocer al okupa como un delincuente y al legítimo propietario como víctima. Y ya se sabe que allá donde el Estado no llega, otros lo harán, algo que conocen muy bien en Italia, sobre todo en el Sur.

Y tampoco tiene mucho sentido la proliferación de "empresas" cuyos servicios son precisamente los opuestos a los anteriores, esto es, facilitan la ocupación a modo de agencias inmobiliarias piratas que seleccionan viviendas susceptibles de ser invadidas a cambio de la correspondiente comisión.

Pero oficialmente no hay problema, todo va bien y los casos de ocupación son poquísimos y se resuelven en pocos días. Tururú. Una mentira como un castillo. Otra más. Y, de nuevo, habrá de suceder una desgracia, que a alguien se le calienten los cascos, harto de la burla, de seguir pagando las facturas e impuestos de una vivienda arrebatada por el morro, de saber que se la están destrozando, de sufrir la violación de su intimidad, y cometa una barbaridad, para que los que mandan hagan lo que tienen que hacer.