La libretina del gigante de blanco (y II)

Después de haber superado durante el curso las ocho asignaturas de Preuniversitario en el Instituto de Mieres y haber aprobado en junio, en Oviedo, el examen de Ciencias de la Prueba de Madurez, cuando el municipal me invitó a seguirle al cuartel por no llevar el documento de identidad, sentí rabia y me puse tan nervioso por aquella retención que me faltó poco para que se me escapara una lágrima. Me preguntaba yo "¿por qué tiene que pasarme una cosa así, a mí que siempre he ido tan derecho por la vida?". De golpe, sentí un malestar por todo el cuerpo que es fácil de imaginar. Mi única obsesión, era aprobar el examen fijado para ese día, a las cinco de la tarde, que era el último obstáculo para ingresar en la Universidad. Yo no era consciente de haber cometido faltas importantes. Pero, al tener que hacer una declaración en el cuartel de la Policía Local, complicaba la situación pues, debido a los trámites que debía de seguir, peligraba mi asistencia en el edificio histórico de la Universidad, que era donde estaba citado.

No obstante, para entender esto es necesario situarse en el verano de 1967 en el que, tanto leyes como normas y reglamentos vigentes en el país, diferían bastante de las de ahora. En esa época, mi carnet, casi recién estrenado, no tenía por costumbre llevarlo conmigo excepto cuando precisaba hacer una solicitud en cualquier organismo oficial. Aunque ese día, a fuer de ser sincero, lo eché mucho de menos. Sin embargo, sí que portaba tarjeta de examen que era obligatoria. Como por la mañana, había pasado con dignidad el escollo del francés, la presentación en la inminente prueba era del todo necesaria. Entonces, a la desesperada, le planteé al municipal la posibilidad de que, en principio, me permitiera acceder al examen para, luego, dirigirme yo personalmente al cuartel a cumplimentar aquel formulismo. Juré y perjuré que seguiría fielmente lo prometido porque yo era hombre de palabra. El gigante de blanco estiró los párpados, no se sabe muy bien si por la ansiedad que observó en mis palabras o por la ingenuidad de mi razonamiento.

Se limitó a esbozar una risita por debajo de aquel enorme bigote de general prusiano. Con ese rictus me vino a confirmar que mi proposición había sido denegada. "Lo que son las cosas –pensé con aire fatalista–. La vida te puede cambiar en un segundo. Hace unos minutos estaba tranquilamente sentado en aquella silla y ahora…". En efecto, acomodado en una silla blanca de hierro con respaldo y asientos perforados y sin más preocupación que la de esquivar el calor del sofocante día. Desde aquella posición privilegiada había mirado y remirado los enormes edificios que tenía enfrente. Siguiendo el sentido de las agujas de un reloj, en primer lugar había ojeado las "casas de Conde" limitadas por las calles Uría y Pelayo. A continuación la central de la Caja de Ahorros de Asturias y entre ambas, en un segundo plano, el frontispicio de corte neoclásico del teatro Campoamor.

Finalizando la rotación, había descubierto la calle San Francisco (mi principal parada en aquella tarde) y el edificio del Termómetro haciendo esquina con la calle Fruela. Ahora, la realidad para mí era inquietante pues mi cabeza, en aquellos momentos, era como un volcán que vomitaba fuego. Se me llenaba de preguntas de todo tipo. Como por ejemplo, la arenga de mi padre si no podía realizar el examen, que iba a ser de campeonato. Me asaltaban atropelladamente ideas que se mezclaban entre sí y que me hacían daño. De repente, de entre ellas, me llegó la imagen de un hombre, curiosamente también vestido de blanco. Cubría su cabeza con un casco también de color blanco. Bueno, su figura era casi igualita a la del gigante que llevaba al lado.

Ese recuerdo me retrotraía a un tiempo pasado pero no muy lejano. Tenía yo, entonces, unos nueve años y sentado en el poyo de la puerta de la sastrería de mi padre, veía pasar aquel hombre por la acera. Se trataba del municipal que el Ayuntamiento de Mieres enviaba diariamente a Turón en tareas de vigilancia. Era un policía no tan alto como el de Oviedo, más joven y sin ningún tipo de bigote. Natural de Santa Cruz, según mis padres, a su paso siempre me obsequiaba con una sonrisa. Era consecuencia de su semblante apacible pues así se comportaba con la ciudadanía en general. Con este agradable recuerdo infantil –según íbamos caminando hasta el cuartel– no tuve por menos que lamentarme de mi mala suerte ante el guardia "porque si estuviera aquí aquel hombre –le confesé– estoy seguro que no me hubiera multado, pues tenía muy buen carácter y un gran corazón…".

Al oírme hablar en esos términos, el gigante de blanco que hasta entonces se había mostrado con la frialdad de un témpano de hielo, me preguntó extrañado: "Así que ¡yes de Mieres…!".

Siendo mi respuesta positiva, no tardó en aclararme que aquel municipal de Santa Cruz era, casualmente, su sobrino. Efectivamente, aquel guardia era hijo de un hermano mayor suyo que había contraído matrimonio en esa localidad en los años anteriores a la guerra. Me parecía casi imposible asimilar lo que me estaba contando aquel agente de la autoridad. Pero, poco a poco, empezó a despojarse de aquella coraza autoritaria que le exigía el cargo y, en adelante, con un talante más abierto, ya me resultó más creíble todo lo que me decía.

Era natural de Oviedo, pero conocía bien la cuenca del Caudal. Hasta se permitió bromear diciéndome que hubo un tiempo en que a los mineros los pintaban como verdaderos salvajes, aunque él había comprobado que "solo eran un poco brutos". Ello me dio pie para desmontar algunos tópicos que con verdadera mala fe, se había derramado sobre tal colectivo. Yo, por ejemplo, había vivido siempre entre mineros y aquello de que eran brutos me sonaba un poco raro. Empezando por mi padrino, caballista en Hulleras de Turón, que, disponiendo de una discreta biblioteca en su casa, tenía la sana costumbre de empaparse a diario de temas de Historia porque siempre decía que "si quieres interpretar adecuadamente el presente, no te olvides de conocer el pretérito".

También aproveché la ocasión para anunciarle que, en el verano siguiente, otra casualidad, yo tenía la intención de impartir clases de Matemáticas en Santa Cruz, en compañía de un buen amigo que era pariente de los del molín. "No sé si le suena esta familia –le continué diciendo– porque si superamos esta prueba de setiembre, nuestro deseo inmediato es el de matricularnos en la Escuela de Minas".

Me miró fijamente y, con una amplia sonrisa, me respondió de esta manera: "¡Los del molín!… ¡Cómo no los voy a conocer! Vecinos de mi hermano de muchos años y los que llevan en renta el cine del pueblo ¡Muy buena gente! ¡Oye, joven! debes de saber que conozco a Santa Cruz casi de toda la vida pues ya en la posguerra pasaba allí las vacaciones ayudando a mi hermano en las labores de recogida de la hierba. Tenía dos perros, un mastín y otro de raza lobo que subían conmigo todos los días a los prados altos de la montaña. ¡Qué gozada, contemplar aquellos animales, que eran más listos y más nobles que muchas personas! ¡Y cómo se comía en aquella casa cuando en España se pasaban tantas necesidades… Chorizo, tortilla casera, arroz con leche… Además ¡el mejor jamón del mundo, chaval! Se me hace la boca agua al recordarlo".

Aquel corpulento ejemplar humano, ante tantas coincidencias, ya no sentía ninguna sensación de extrañeza ni de sorpresa por nada. Observé que todo lo que contaba le sonaba bien. Recíprocamente, a mí me ocurría lo mismo. Me preguntó por mi naturaleza y volví a repetirle que era de Turón, pero en el último cuatrienio había hecho más vida en Mieres. "Fue debido a que en el primer semestre del año en que yo tenía 17, mis tres amigos (Nando Riestra, Lito Varela y Chus Ordiz) se fueron del Valle por cuestiones de trabajo; después, en octubre, yo me matriculé de 5º curso de Bachiller en el Instituto de Mieres, donde entablé nuevas amistades".

El gigante de blanco era como una ametralladora lanzando vocablos a la atmósfera e, intermitentemente, me interrumpía para afirmar: "¡Así que de Mieres! ¿eh?". En la actitud de aquel hombre se había producido un cambio sustancial pues ya no me parecía tan ogro como al principio. Sobremanera, cuando casi al oído, como susurrando, me pronunció las siguientes palabras: "Me voy a olvidar de la multa, joven, pero la próxima vez, procura caminar con más tacto por el mundo". Me vino a decir en unas pocas palabras que, en lo sucesivo, tuviera mucho cuidado en donde me sentaba y no se refería exclusivamente a la silla del Paseo de los Álamos. Capté aquel mensaje "paternal" y nadie sabe como yo el alivio que me produjo aquella confidencia.

La pesadilla había terminado exactamente ¡diez minutos antes de las cinco de la tarde! Fue el tiempo justo para dirigirme a toda velocidad a la calle San Francisco que, afortunadamente, la tenía al lado. ¡Madre mía! ¡Qué locuacidad la de aquel hombre! Además, cada poco, me había bombardeado con la consabida frase en la que yo creo que se gustaba al pronunciarla: "¡Así que yes de Mieres!...". Menos mal que en una de estas, no se le ocurrió preguntarme "si tenía perru y si tenía cadena" porque con aquella labia suya, ya tendríamos tema, como mínimo, para otra hora. Sacaría a relucir todas las razas de los canes habidos y por haber… Entonces sí, entonces me habría hecho perder, irremisiblemente, el examen de las cinco de la tarde. Presencia que, al final, resultó decisiva para mi ingreso en la Universidad.