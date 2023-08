El perro del difunto pastor ha pasado a la jubilación activa, y ahora que las ovejas han cambiado de domicilio, su actividad principal es la vigilancia de la aldea, que hace con gran discreción. Y lo encuentras sesteando en las sombras de los árboles o en la humedad de los parterres, pero siempre con un ojo abierto, trabajando, como hizo desde que nació.

Es un buen perro, noble, de tamaño medio y mirada limpia, al que se nota la responsabilidad de la nueva función. Esta mañana me acompañó a tirar la basura, manteniendo una distancia prudencial, como si no quisiera molestar. Y cuando salgo a caminar por las pistas forestales, viene conmigo hasta el límite de la aldea, donde se detiene y se despide. Porque su puesto está aquí, cuidando de los vecinos, atento a movimientos extraños y presencias inusuales.

Es un perro sereno y silencioso, que solo eleva la voz para lanzar sus avisos, que atendemos pues nunca son en vano. Algo relevante sucede si el perro ladra. Y es tan prudente que se retira cuando vienen niños en bicicleta e ignora los ladridos de otros congéneres. Nada lo aparta de su tarea. Nada lo distrae.

Anoche llegué tarde a casa, ya de noche cerrada. Y al detener el coche distinguí su silueta junto a la tapia de la iglesia, observándome, comprobando que todo estaba en orden.

El perro del difunto pastor no pide comida ni mimos. Le hablo con suavidad, le digo lo buen perro que es y me parece advertir en él una ligera mueca de satisfacción. Seguramente es una ilusión mía, pero me gusta que sepa que le agradezco lo que hace y que sea como es, un perro excelente. Y cuando abro la puerta de casa me alegra encontrarlo tumbado al pie de la frondosa chopa.

Y si no está a la vista, algo poco habitual, suele deberse a uno de sus momentos de melancolía en los que se refugia frente a la puerta de la casa de su antiguo dueño, el difunto pastor.