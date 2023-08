Uso lúdico y uso deportivo

Por fin, después de años de reivindicación, manifestaciones, concentraciones, retrasos, maniobras etc., etc., se podrá disfrutar de las aguas navegables de Tanes. Bueno tanto como "se podrá" no será así, ya que han decidido cambiar incluso la denominación "uso lúdico" por "uso deportivo" y no permitir que posibles turistas, vecinos y el resto de los mortales que no estén adscritos a un club y no tengan la licencia correspondiente federada podamos surcar sus aguas.

No seré yo quien ponga ninguna traba a que la Federación de Piragüismo del Principado de Asturias anuncie la creación de un club en Tanes para personas que quieran iniciarse en dicha actividad deportiva, es más les deseo éxito en su empresa. Pero me pregunto, ¿se ha desestimado de manera definitiva el uso lúdico de las aguas del pantano de Tanes? En su origen y posterior reivindicación ese era el objetivo, que todo el mundo que lo desease pudiera (respetando las normas que se establecieran) disfrutar en piragua cautiva del entorno inmejorable de la zona. Me hago otras preguntas: ¿Han existido ofertas de empresas interesadas en la explotación turística de esta nueva actividad? ¿Serían compatibles ambos usos me refiero al lúdico y deportivo estableciendo días, horarios y normas para no interferir entre una y otra actividad? Personalmente, me alegro por la afición piragüística de Asturias, dispondrán de un nuevo lugar para sus entrenamientos, pero lamento profundamente que los vecinos y vecinas que lo deseemos no podamos disfrutar de un lugar idílico de nuestro Valle del Nalón, yo personalmente me siento engañado, pero claro soy un iluso.