Un helado de cucurucho de dos bolas

En cierta ocasión leí que el mundo gira alrededor de la memoria, una frase a la que no tendría nada que oponer pues en ese estuche privilegiado (con las naturales oscilaciones y vueltas hacia adelante y atrás) cabe toda la piel que vamos mudando a lo largo de nuestra existencia.

De forma que el inconsciente se puso a funcionar de un modo automático hace unos días como consecuencia del fallecimiento de Federico Martín Bahamontes, apodado El Águila de Toledo (antes El Lechuga). Y esa vuelta de tuerca me condujo en dos direcciones. De una parte, me sirvió para pisar de nuevo un suelo joven en el que el juego de las chapas estaba de moda y, de otra, me trasladó a una época más reciente cuando, entre uno de mis proyectos literarios (nunca cumplido, hay que reconocerlo), figuraba un relato que glosaría las hazañas del gran ciclista toledano. Contaba hasta con el título, el mismo que figura en esta columna de hoy, pero distintas circunstancias hicieron que cayeran en el olvido mis buenas intenciones.

El juego de la chapas se me acercó desde una de las aceras del Barrio Urquijo, en donde pasé unos años en los que la felicidad era posible. Bastaba con abrazarse a la ternura de los padres, afanar la destreza de cada cual con las canicas o la peonza, entre otros entretenimientos al uso, y esperar a que llegaran los domingos o los días de fiesta para ver si en el paseo del parque teníamos la suerte de que alguna rubia o morena, con coleta o sin ella, girara la vista en nuestra dirección y después, tras una angelical sonrisa, nos hiciera soñar con el Paraíso.

De modo que me veo en un tiempo en que aprovechábamos las chapas o tapones de botella (las de Mirinda eran una de mis favoritas) que decorábamos interiormente con fotografías recortadas de revistas o cromos representando el deportista o el equipo favorito. Cristal y masilla o jabón se encargaban del resto. Bahamontes, como reputado escalador, y Rik Van Looy, como no menos avezado esprínter, nunca faltaban en mi colección. Después ya se sabe: todo consistía en la agilidad de los dedos al empujar la chapa para conseguir que llegara antes que sus adversarios a la meta.

Años después, cuando la literatura comenzó a merodear a mis alrededores, uno de los trabajos que nos propusieron en un cursillo fue el de ficcionar una historia sobre alguno de nuestros personajes favoritos. Tras repasar algunas biografías, de pronto El Águila de Toledo apareció con su bicicleta al hombro. Supe entonces que el relato iría de clavos en las carreteras, bidones de agua a medio llenar, sudores fríos y calientes y alguna que otra caída más o menos peligrosa. Además, puesto que la ficción acostumbra a tener un pie en la realidad, tendría que comenzar en la cima de La Romèyre, a donde había llegado con muchísima ventaja (14 minutos, según la mayoría de las crónicas) y, tras pararse, se acercó a un vendedor de helados y le hizo un gesto de dos. Un helado de cucurucho de dos bolas que se comió con toda tranquilidad.

Faltaba el resto de la trama, pero, para mi suerte, un águila (no podía ser otra ave) vino en mi ayuda. Con un vuelo rápido le arrebató a Bahamontes el helado y se lo llevó con él camino de las nubes. Habría que haber visto el susto y la consiguiente cólera del escalador; su inmediata reacción montando en la bicicleta para seguir al águila; su intenso pedaleo en vertical hasta agarrarlo por la cola y conseguir que le devolviera el helado...

Sin embargo, y como dije antes, todo se quedó en el álbum de las buenas intenciones. Por eso hoy quisiera darle las gracias al ganador del Tour de Francia de 1959 y de seis maillots de la montaña en la misma prueba, entre otros muchos reconocimientos.

Para un poeta, los brazos de la muerte siempre dan su último abrazo, y por eso quisiera agradecerle que, a pesar de todas las nieves y pedradas que han caído desde entonces sobre el mundo, me haya permitido (la ficción es, sobre todo, una puerta de paso hacia territorios desconocidos) acompañar su último vuelo.