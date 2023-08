Atardece en el pueblo y me refugio en casa del sofocante calor africano que se nos ha venido encima tras una semana de temperaturas suaves y noches frescas. Los gruesos muros de adobe mantienen la vivienda confortable e incluso he de cubrirme con una chaqueta ligera para no quedarme frío.

Desde el ventanal de la habitación grande veo moverse el lilo que plantó mi madre y que hoy se eleva casi hasta el tejado. En el equipo de música Eric Clapton interpreta "River of tears", un llanto en forma de canción que me empuja al mundo de los recuerdos. Hace un año que me quedé sin madre y ya ocho que perdí a mi padre. Pero percibo sus presencias en las estancias de esta casa, la suya, que conserva su impronta en cada rincón. Cuánto los echo de menos, y me aferro a su memoria mientras observo a los gorriones saltando de rama en rama.

Hoy vuelvo a estar herido en lo más profundo. El fallecimiento de Beatriz, mi prima hermana, mi vecina, mi sonrisa y mi coraje me causa un intenso dolor. Cada vez estoy más indefenso frente a la pérdida de mis seres queridos, que son pocos y a los que necesito absolutamente.

Valiente Bea. Qué valiente. Durante trece años combatió contra la muerte con determinación, espiritualidad y la sonrisa más bella del mundo. Y se marchó como vivió, liviana, digna y serena.

El cerebro me pidió alejarme de Mieres durante unos días. Son demasiadas ausencias ya, ventanas que no se abren, llamadas sin respuesta. Mi Mieres comienza a significar más recuerdos que presencias y he puesto distancia buscando soledad y silencio, tiempo para curarme y asumir un nuevo golpe, calma para acelerar la cicatrización.

Y desde el ventanal creo ver a Bea disfrutando de este lugar que tanto le gustaba, en el que hallaba paz, libertad y sosiego junto al peral centenario, a la sombra del ciruelo, paseando en bicicleta y pisando la tierra que cubre los restos de aquellos perros que tanto quisimos.