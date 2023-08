Uno de estos días atrás en mi tertulia, el clásico pesimista, ese que ve siempre la botella medio vacía, abre el turno con un "¡madre mía, hace cuatro días que fue Semana Santa, y agosto se va acabando!". "Pues aún le quedan bastantes fechas", apostillan los de la bancada de la botella medio llena, lo que, obviamente, resulta cierto.

Aunque no por ello habrá que dejar de pensar, sobre todo los que ya regresaron de sus vacaciones, que la vuelta a la rutina, preludio del otoño, puede venir puntualmente cargada de problemas. Pero tiempo al tiempo.

En lo que el acuerdo es unánime es que una parte de los ciudadanos se han liado la manta a la cabeza, y, aunque con bastantes menos días y en plan modesto, se han largado a disfrutar de un merecido descanso vacacional. Y el que venga detrás que arree, pues el "encarcelamiento" de la pandemia y la tremenda inflación ha cambiado el chip de una buena mayoría.

No obstante, apunta uno, lo que no se puede obviar es que con la llegada de septiembre la economía familiar se resiente mucho. Hay "afortunados" se quejarán del regreso a la rutina de un trabajo fijo y de morriña de las vacaciones –puro refalfiu–; y de lo que, teniendo esa situación, les cuesta la vuelta al cole de los niños o de los chavales a la Universidad...

Pero mucho peor lo tienen gran número de familias cuyas preocupaciones no tienen comparación con las citadas, con independencia de que no tienen estrés post-vacacional, pues no se acuerdan cuando fue la última vez, y sus miedos van por la guillotina que sobre ellos pende por una hipoteca que les asfixia, un trabajo inseguro, una inflación que les lleva simplemente a subsistir mal, por lo que se llega a la conclusión de que muchos nos quejamos de puro viciu.

Al final, quedó claro que esta carrera de fondo otoñal resulta muy diferente para unos y para otros: los primeros con equipo deportivo de lujo, y el resto en alpargatas muy usadas. Así que el vino habitual nos resultó un poco amargo.