Limpieza discriminatoria

Hace unas fechas y a eso de las 3,30 de la madrugada, me despertó un ruido extraño en mi calle (Gabino Alonso, en Lada). Ya se sabe que con este verano atípico hay que dejar las ventanas algo abiertas, así que pensé en lo peor, cual podía ser el robo en alguno de los establecimientos cercanos, cosa que ya ha sucedido varias veces, así que me levanté para comprobar el motivo del citado ruido.

Pues nada, era un operario de la limpieza que se afanaba en quitar la maleza que se encontraba en el exterior del centro de salud.

Pues menos mal, pensé para mí, dado que la calle entera está "adornada" con yerbajos y maleza por todos los rincones, incluidas las aceras, e incluso comienzan a estar obstruidas las alcantarillas.

Me puse contento pensando que el "lavado" sería en toda la zona, cosa que parecería lógica. Pues nada de eso. Al acceder por la mañana a la calle me encontré que la "actuación" tan solo se ciñó al muro exterior del citado centro de salud. Por lo tanto, se me escapa el modo de operar para algo tan simple y concreto.

Lo cierto es que el problema lleva latente hace mucho tiempo, con desidia y dejadez de los responsables del tema, lo que nos lleva a pensar a los vecinos de la zona que existen dos clases profundamente diferentes en cuanto a la calidad de los servicios –aquí hago breve inciso para recordar el clásico de que todos pagamos lo mismos impuestos– , dando lugar a que los distritos centrales de Langreo salgan favorecidos y otros, como el de Lada, abandonados.

Parece imposible encontrar esta desidia en las calles Dorado de Sama o del Norte en La Felguera, con tanta suciedad a la vista. Son simples ejemplos extrapolables a otras arterias céntricas.

Si, ya sé que el gobierno municipal aún anda en fase de ajustar las pilas, pero el ejemplo que cito al inicio parece absurdo.

En fin… por aquí quedamos a la espera de que le metan mano pronto al tema, dado que una vez que se comience a protestar por algo tan justo, el resto vendrá todo rodado.