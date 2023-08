Para la última sesión de la tertulia del contenedor antes de las vacaciones, los miembros debíamos acudir con una frase o palabra que nos tenga hartos, hasta las narices, eso que escuchas constantemente, expresiones que se ponen de moda de una forma tan intensa que durante un tiempo se apoderan del lenguaje común. Acuerdo marco, hoja de ruta, espectacular, bueno no lo siguiente, mítico, poner en valor, verbalizar, resiliencia… fueron algunas de las cantinelas más repetidas y que mayor hartazgo están causando.

Pero en esta ocasión fui yo el triunfador gracias a mi aportación: brutal. Porque hoy todo es brutal. Un plato en un restaurante, un viaje, una puesta de sol, una canción… Todo puede ser brutal. ¿Qué tal lo pasaste? Brutal. ¿Cómo está ese vino? Brutal. ¿Qué te pareció el concierto? Brutal. Una película brutal, un libro brutal, un gol brutal…

La RAE señala que brutal es un adjetivo que refiere a propio de los animales por su violencia o irracionalidad, de carácter violento, algo muy grande o simplemente bruto.

Luego esa ración de calamares fritos no puede estar brutal. Está muy rica, deliciosa, pero no brutal porque eso viene a suponer que los calamares se han puesto agresivos y sin posibilidad de hacerlos entrar en razón. Vale, podrían estar gomosos como el chicle o tiesos como cañas de bambú, pero esa desgracia culinaria no los convierte en violentos e irracionales o de enorme tamaño, a no ser que te hayan servido un kraken en rodajas, circunstancia poco probable.

Es preocupante que el vocabulario de los españoles sea cada vez más reducido, señal inequívoca de lo poco que leemos, lo que nos aproxima aún más a las acémilas. Y ahí si que cobraría todo su sentido la palabra brutal para calificarnos a nosotros mismos.

Señores, establezcamos un acuerdo marco, planteemos una hoja de ruta para defender nuestro idioma espectacular, bello no, lo siguiente, pongámoslo en valor y verbalicemos procurando evitar las míticas expresiones sin sentido. Resiliencia, por favor. La lengua española merece un respeto brutal.