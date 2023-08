En alguna ocasión me he referido en esta columna a la enmarañada ficción en la que viven las ucronías. Esa imposible respuesta a la que nos enfrentamos cuando se trata de averiguar lo que podría haber sucedido si... (Si los bárbaros no hubieran entrado en Roma; si Gutenberg no hubiera inventado la Imprenta; si usted y yo –entre tantos otros ejemplos que se podrían citar– en lugar de hacer esto o aquello aquel día hubiéramos hecho lo otro o lo de más allá...). Quién sabe entonces por donde habría salido el sol, si por Antequera o por otro lugar cualquiera.

Y como también he dicho en alguna ocasión, refiriéndome al río de los recuerdos, los míos se dispararon por la orilla de hace aproximadamente sesenta años cuando leí hace unos días, en las páginas de Avilés de este diario, que "Castrillón proyecta “Lightyear”, la película que Vox y el PP vetaron en Cantabria por un beso lésbico". Era lógico, puesto que de besos se trataba, que retrocediera en el tiempo hasta verme sentado en la última fila del cine (era la elegida para gozar mejor del glorioso momento). En el cuaderno de bitácora mis amigos y yo teníamos sobre 17 o 18 años (meses solares arriba o abajo) y de las películas lo que más nos gustaba era ese momento final, esos labios apretados (pronto los denominamos besos a tornillo) en donde los principales protagonistas se morreaban con mayor o menor vehemencia pero, en todo caso, estaban envueltos en un aire triunfal, casi de epopeya, que nos ponía cosquillas en los pies que subían hasta la garganta amenazando con asfixiarnos. ¿Quién no sigue recordando el apasionado final, la épica inenarrable de "Lo que el viento se llevó" o el beso en la proa del "Titanic"? De modo que me puse a tirar de la cometa y me pregunté qué habría sucedido si en aquella época de los guateques y la yenka se hubiera proyectado en la pantalla el fervoroso beso entre dos mujeres. Así que me imaginé varios encuentros: un "Love story" entre la mestiza Perla Chávez y MacGraw o un "Desayuno con diamantes" entre Audrey Hepburn y Lauren Bacall, entre otros tantos escenarios. Es posible que en esa edad indócil muchos de los espectadores hubieran permanecido en el cine. Habría, como es lógico, alguna que otra mirada de sorpresa, algunos que otros diálogos entrecortados y también, cómo no, alguna deserción de las butacas. Mas por encima de resabios propios de una época oscura, de contagios religiosos y hasta de alguna invocación a los pecados leves o más graves, el beso es siempre un imán que nos atrajo a todos debido a su facilidad para el contagio. Al salir del cine nos entrecruzábamos apuestas sobre la duración de los mismos y, sobre todo, el debate crecía a medida que sustituíamos la aguja cronológica por la apasionada dimensión de los labios. No resulta extraño este veto de Vox y del PP en Cantabria. Basta con referirse a la prohibición –en la localidad madrileña de Valdemorillo– de la versión dramática de la centenaria novela "Orlando" de Virginia Woolf o del monólogo de la periodista Lydia Cacho "La infamia", en Toledo. La historia de un hombre que termina siendo mujer o el drama en el que se denuncia una trama política y de pederastas descompone las filas ideológicas de quienes retroceden a los tiempos en los que la tristeza y la infamia se daban la mano. Así que mejor salir a la calle a coger aire, mientras se mantienen bien prietas las filas, no sea que en una de estas se cuele algún beso peligroso.