La acabante edición del Descenso Folklórico del Nalón (DFN) ha quedado parcialmente aguada por la, agárrense, "ausencia de flotabilidad", léase "poca profundidad", entre Puente d’Arcu y La Chalana para el ejercicio del deslizamiento carrocería o consumación de la fiesta. Y ello debido al, se asegura, escaso cauce suministrado para el transporte fluvial por la Confederación Hidrográfica encargada de abrir las compuertas del embalse.

El tramo competitivo de kilómetro y medio siempre ha sido, desde que uno lo recuerda, más profuso en regodones y remansos que en pozas y honduras acuáticas, pero todo indica, a tenor de lo vislumbrado, que muchas peñas (no a todas, ya que un porcentaje, nada desdeñable en cuanto a méritos de artísticas resoluciones, sí se lanzó a la aventura y cumplimentó los requisitos exigidos para optar a la Sopera, llevando sus carrozas hasta el prau chalaneru, como demandaban los puntos canónicos del DFN) consideraron ¿impracticable? la "navegabilidad" de sus construcciones. Se nota que estos aguerridos nautas no se han batido el cobre en aquellas no tan lejanas convocatorias donde el nivel de agua a duras penas superaba los tobillos. Y es que, desde siempre, las carrozas, más que descender a sus anchas por el río, han sido arrastradas por la fuerza motriz de romeros y romeras que echaban el bofe para sacarlas a flote sin tanta quejumbrosidad.

No entiendo, pues, que las embarcaciones que coronaron lo estipulado por las bases se vieran inmerecidamente apeadas y/o marginadas del palmarés porque "otras" favoritas se amedrentaron en el momento de zambullirse, cuando las bases nada dicen de un quórum de carrozas que deban "nalonear" para dar por válida la competición. Quizá debieran replantearse muchas peñas la espectacularidad y monumentalidad de sus propuestas (donde las dimensiones y peso de materiales ha suplido al carácter socarrón, burlesco o críticosocial que imperó hace décadas y que fue santo y seña de una manifestación lúdica recompensada con distinciones ganadas a pulso) y pensar un poco más en su manejabilidad dentro del líquido elemento, que es el que es, no nos llamemos a engaño.

También me asombra, y más de lo debido, la falta de respuesta inmediata demostrada por una organización supuestamente curtida, que se ha evidenciado incapaz de solventar un imprevisto como el surgido el sábado pasado. Deseable sería que, en lo sucesivo, insertaran en las bases de la fiesta polesa por antonomasia una alternativa a casos como el ahora acontecido. Si no lo hacen ni preveen, deberían barajar una renuncia en bloque. ¿No creen?