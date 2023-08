Pudo ser un Descenso Folklórico de altura turística y organizativa con gran participación de romeros y gente bulliciosa que disfrutaba el momento festivo y acuático. La falta de agua en el cauce naloniano, casi al final de la prueba lúdica, resultó un fiasco incomprensible y dejó a esta festividad sin el halo fundamental de su sentido de ser. Sin agua no hay paraíso y sin ese líquido elemento básico para que las embarcaciones surquen sus aguas la cosa no tiene efecto ni razón. Los rectores hidroeléctricos del embalse de Tanes y la organización del Descenso no estuvieron finos y la falta de coordinación fue un lastre para culminar una jornada viva y disfrutona. Lamentable y triste impotencia ese fallo que no tiene explicación. Ni el problema de la sequía que en estos entornos no ocurre pues el embalse casín estaba a rebosar ni la falta de entendimiento entre los encargados de llevar este festival acuático puede justificarse.

Hay unos horarios para abrir las compuertas de la presa y como todos los años hay que cumplir con ese protocolo y controlar bien el tiempo de apertura y cierre. Vergüenza torera y proyección mediática nefasta de una fiesta de Interés Turístico Nacional que pierde agua por todos sus poros. Ahora es hora de protestar y pedir responsabilidades, pero al final todo quedará en nada con la chapuza de una fiesta acuática tocada por la falta de acción inteligente. Sin agua, el Nalón no es nada y ese cauce fluvial carente de corriente continua todo el año es una cloaca a todas luces. Hay que ser exigentes y los ayuntamientos ribereños no actúan con sensatez y se olvidan de esa falta de caudal ecológico mínimo. La Hidroeléctrica sólo busca sus intereses económicos y el medioambiente le importa un pimiento a tenor de la cotidianidad vivida. Es verano y hay estiaje, pero con el embalse animado de agua y sensaciones la suelta normalizada de un caudal aceptable es lo que se demanda. Y con respecto al Descenso poco más que enunciar, sólo apuntar que falta talento y sobra prepotencia y mala praxis de actuación entre actores implicados en que la fiesta sea un éxito. La escasez de agua resultó una burla que no tiene sentido. El tiempo que el medio fluvial sirvió de acicate y divertimento para que flotasen los bien trabajados artilugios artesanos, la fiesta fue un primor para la infinidad de visitantes apostados en ambas orillas con el esfuerzo titánico de los marineros de agua dulce. Después, sin agua, el despropósito y la sinrazón dominaron el escenario popular. Y esta fiesta sin agua es un vulgar carnaval veraniego con poco futuro. De ser la fiesta estival asturiana, el Descenso Folklórico del Nalón se quedó en un encuentro de amigotes y forasteros cabreados por un desconcierto errático. Y ese hecho convirtió a este festejo de tirada nacional en una sequía mental poco edificante. La Sopera, en esta edición anómala, podría ir a las vitrinas de la empresa eléctrica que controla el embalse. Y si llueve que llueva. En fin…