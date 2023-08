La Sopera debe estar entre los que llegaron a La Chalana

Esti añu no pude bajar el Descenso, pero aun así, me permito opinar, a riesgo de que me pueda equivocar, como llevo muchos años equivocáu, creyendo que mi primer Descenso fue con 14 años, y hoy, revisando fotos, compruebo que no, que fue con 11 añinos, en la IX edición de la fiesta, en 1976. Recuérdolo como una prueba dura, seguro que por eso tardé dos o tres años en volver a participar. Tengo fotos de 38 bajaes por el Descenso, y de algún añu fáltame foto. Y digo bajaes, porque salvo un añu, que solo hice el desfile, los demás siempre bajé pol río, con agua, a veces mucha, a veces poca, bajé en estado sólido, líquido y hasta gaseoso, cuando no tenía nada más que hacer que vivir la fiesta y cuando me tocó trabajar, incluso un añu, entregar algún premiu, con embarcación y sin ella, por libre y también apuntáu, bajé solu, con amigos, con novies, con un hijo de cada mano, di la mano en los rabiones y pozos a infinidad de gente en apuros, y agradezco a otros muchos la mano que me dieron a mi. Si juntara to los Chalaneros que canté en el Descenso, la canción duraría varios días, podría llenar un camión con los complementos que fui apañando por el río, y casi otru, con los que fui perdiendo. Tuve contacto carnal con el 80% de los regodones del cauce, y si juntara toes les cicatrices, renegrones, raspadures, uñes rotes y demás daños colaterales, necesitaría bastante más pellejo del que tengo. Con to eso, también sé que hay un puñadín de gente con más Descenso que yo.

Entiendo, comprendo y hasta aplaudo el plante de algunes embarcaciones esti añu en El Puente, hay que exigir lo imposible pa conseguir por lo menos lo mínimo indispensable, así que espero que el cauce del río deje de ser esa riega semiseca que vemos a diario. Lo que no entiendo ye lo del jurado: Bajar por el río y que la embarcación llegue lo mejor posible al prau de La Chalana y que se monte la mayor folixa en el descenso pol río ye fundamental. Entorpecer el desfile o la bajada por el río ye motivo de penalización y hay voces que dicen que queríen bajar y no pudieron por el colapso en el acceso al río. Había poco agua, sobre todo pa los primeros, pero hubo peñes que se metieron al río, bajaron y además llegaron con les embarcaciones bastante bien. No me enrollo más, pa mí con esto ye suficiente. La Sopera solo puede estar entre los que llegaron a La Chalana. Me parez genial que el jurado pida y busque todo tipo de información sobre lo que ocurrió y que dentro de sus posibilidades exijan que se corrijan los defectos de cara a próximos Descensos, pero nunca puede ganar alguien que no cruce la meta. Además, hay otra cosa que me está dando "dolor de cabeza", cuánto y de dónde va a salir la compensación pa esti jurado, que en vez de trabajar una tarde, (ya sé que ye algo más, que pueden comprobar la construcción de les embarcaciones y demás) ahora van a estar trabajando unos cuantos días entrevistando a los capitanes, pidiendo y evaluando informes y dando un veredicto que seguramente traerá polémica... como siempre... ¡Puxa Llaviana! ¡Puxa’l Descenso! ¡Puxa La Chalana! y ¡Puxa La Cuaña!