Un parquímetro y una gamba

Si la solanera viene acompañada de un aire a 40 grados de temperatura, que me pille a cubierto. Y así estoy, fresquito, sentado junto a la cristalera y pelando una gamba mientras miro como un fulano se propone sacar un tique del parquímetro. A veces la tecnología sirve para complicarnos la vida. El hombre suda como un pollo, manipula el móvil, luego el parquímetro, no ve nada y recurre a las gafas de cerca. Y vuelta a empezar, teclea aquí y allá, saca la tarjeta de crédito, que intenta introducir en el artefacto, que la rechaza. Va cundiendo la desesperación y la pareja de este pobre hombre, una chica elegante vestida de blanco y tocada con un bonito sombrero, se aparta prudentemente. Él comienza a agitar las manos y a voltear la cabeza como buscando explicaciones en los alrededores. Ahora mira fijamente a la máquina y tensa los brazos. Yo pelando una gamba y un sujeto está a punto de arrancar de cuajo un parquímetro el día más caluroso del verano. Ella se pone a salvo en una sombra cercana. Él, dándole al móvil, al otro trasto, a la tarjeta y parece que lo consigue. Pero no, la máquina no cede y se niega a imprimir el tique. Él va hacia ella suplicando comprensión. Ella encoge los hombros y se ajusta las gafas de sol. Él vuelve a la carga y reinicia el complejo protocolo de pagar en la zona azul. Y fracasa una vez más. Ahora salta de rabia y frustración. Yo sigo con una gamba en la mano a medio pelar y sorprendo a un camarero observándome con el mismo interés que mantengo yo en el sofocante conflicto entre el hombre y la máquina. El tipo, tenaz como pocos, ahora da vueltas al irritante cacharro. Creo que busca un botón o un micrófono para desahogarse con alguien. No hay nada. Espera, que toma carrerilla y atiza al parquímetro un patadón formidable. Y éste escupe un papelito. Y yo, por fin, saboreo la gamba.