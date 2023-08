Hola, me gusta el fútbol, pero me encuentro algo perplejo con lo ocurrido en el último Mundial de fútbol femenino, que ganó la selección española con todo el mérito deportivo y personal de cada una de las jugadoras.

Intelectuales de pedigrí, es decir, moralmente solventes, se manifestaron a lo largo de su vida sobre el deporte del balompié. Uno de ellos fue Albert Camus, que según una entrevista que le hicieron en 1957, titulada "Lo que le debo al fútbol", dejó la frase: "Todo lo que sé de moral y obligaciones del hombre se lo debo al fútbol". Un gran pensamiento, no cabe duda, que hace de ese deporte algo grande. Y lo es. Pero, hay gente que se empeña en todo lo contrario.

Un pensamiento, el de Camus, que el actual presidente de la RFEF, no parece conocer. Un presidente que, por su postura objetivamente machista e intransigente, ha entrado en una espiral dialéctica cuyo final se desconoce.

Tal parece que la estupidez ha anidado en la mente del presidente del fútbol español. Dando, así, ejemplo de lo que es ser un cenutrio: "Gracioso término de amplio uso en España, para referirse al torpe, desmañado, completamente estúpido y lento de entendederas, un lerdo y un zoquete integral".

Sin embargo, el cenutrio, hoy más extenso de lo necesario, se puede considerar una variedad de mamífero, que con una evolución extraña ha llegado hasta nuestros días. No es gran cosa de animal. Tiene un aspecto corriente, más bien lelo. Sí, es bípedo. No obstante, su capacidad de inteligencia es, según experiencias, muy escasa.

Esta especie biológica, manifiesta una pertinaz resistencia al aprendizaje, siendo de una lealtad a sí mismo que le hace transitar, en sus comentarios, acciones e interpretaciones de las cosas, por caminos espurios llenos de mentiras, calumnias, todo con la chulería típica de aquel que, supone, no se equivoca.

Puede decir, y dice, que un beso con fuerza y violencia que se da a una mujer, sin permiso de ella, es un "pico", lleno de afecto, de cariño. O, ya en el paroxismo de su miseria intelectual, tal vez piense que una mujer es "algo", sobre lo que él puede y quiere hacer lo que le apetezca. Reduce a la mujer a su libre interpretación, groseramente machista, ya que sus propios intereses son los únicos que conoce, en su angosto mundo.

Este bípedo que es el cenutrio es, sencillamente, el macho alfa, que todos y todas conocemos. Su contacto con la mujer se da desde una absoluta posición de dominio, que él supone que tiene. La relación del cenutrio con el machismo es inseparable, ambos se retroalimentan. Piensa que nadie lo comprende ni entiende, por eso se aísla del razonamiento con el resto de personas. Es neciamente reiterativo con sus propias opiniones, que son sus razones. Maneja el discurso manipulando y, si acaso, recurre al toque afectivo utilizando sin pudor a quien sea, para ganarse el aplauso de la sociedad, obviamente cenutria.

Algunas personas biólogas, expertas en la biodiversidad (diversidad de especies vegetales y animales que viven en un espacio determinado), analizando tal espécimen, parece que están de acuerdo en que su extinción, aunque muy lenta, está cantada.

No sé, mis dudas, con el debido respeto a las expertas en el tema, son poco optimistas. El caso comentado entre la futbolista y su presidente federativo, me predispone a las dudas, viendo la posición bochornosa del individuo. No obstante, hay que alegrarse de que se estudien los cenutrios y que se extingan. Nuestras compañeras, hijas y nietas, agradecerán su extinción. Yo también.