La mujer está como ida, con la mirada extraviada y temo que le esté pasando algo serio. Torpemente le pregunto en su idioma y ella, con dulzura, agradece mi intención de ayudarla mientras sus ojos apuntan hacia lo que se halla a mi espalda. "Le restaurant, le restaurant", logra decir entre sollozos, para acto seguido vencerse sobre la tapia que tenemos a un lado y romper a llorar desconsoladamente.

Detrás de mí yacen los restos calcinados de lo que hasta la noche anterior fue el mayor y mejor restaurante de la localidad, y que el fuego convirtió en un esqueleto negro que aún desprende un intenso olor a quemado.

En cuestión de segundos la vida puede girar dramáticamente. El negocio de siempre, pasado, presente y futuro, de repente desaparece. Ya no hay ostras, mejillones ni caracoles de mar que servir. Ya no hay clientela apiñada en la entrada del local a la espera de una mesa. Y los sueños y planes han volado con el humo oscuro, espeso y siniestro del incendio.

Me gustaría ser capaz de decirle unas palabras de consuelo pero no es el momento de chapurrear nada. Ella continúa llorando apoyada en la tapia y ocultando su rostro. Yo no sé hacer más en ese momento, por lo que me alejo para subirme al coche y volver a pasar junto a los restos carbonizados del restaurante, que llaman la atención de los turistas que pasean por el pueblo.

Una vida de esfuerzo, una edad avanzada y todo se va al garete por culpa de un chispazo en un enchufe. Seguramente habrá un seguro que cubra la cuantía de los daños pero ya nada será igual.

Es así: todo va bien hasta que súbitamente la situación tuerce, a veces por causas determinadas y otras porque sí. De ahí que los planes de futuro no dejen de ser meras intenciones sujetas por finas cuerdas y que llegan a consolidarse siempre que no arrecie el temporal.

Sí, pensar en más adelante, pero también vivir hoy. Porque nunca se sabe.