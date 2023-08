El pensamiento de Fernando de los Ríos

Nuestra historia reciente ha sido pródiga en acontecimientos, por eso las agendas locales recogen varios homenajes anuales en los que se recuerdan acontecimientos destacados y sobre todo luctuosos y se honra a víctimas de accidentes de trabajo o de la violencia política. Entre los primeros, el más destacado es el que se hace el día de Santa Bárbara para honrar a la interminable lista de trabajadores que perdieron la vida a lo largo de dos siglos de minería y especialmente a los fallecidos en el pozu Nicolasa en 1995; con respecto a los segundos, los que reúnen a más asistentes son los homenajes en La Camperona, el pozu Funeres y el pozu Fortuna, aunque existen muchas más convocatorias repartidas por la Montaña Central que desgraciadamente está sembrada de fosas con cadáveres a consecuencia de la represión que siguió a la guerra española.

Entre todas estas citas, la más antigua es el homenaje a Manuel Llaneza en el cementerio civil de Mieres, que de una u otra forma nunca ha dejado de celebrarse desde el domingo 27 de marzo de 1932 para recordar el aniversario de su muerte, aunque en esa primera ocasión no se respetase la fecha exacta ya que el líder sindical había fallecido el 24 de enero del año anterior.

Desde entonces, incluso en la época más dura de la dictadura, los socialistas nunca han dejado de llevar unas flores a la tumba del fundador del SOMA, aunque fuese a escondidas y con riesgo de su integridad y el paulatino aumento de asistentes en los últimos años de franquismo pudo verse como un buen indicador de los primeros signos de apertura que trajo nuestra transición democrática.

Ignacio Gracia Noriega escribió una crónica sobre su presencia el 25 de enero de 1976 en el cementerio civil de Mieres en lo que calificó como el primer acto público de carácter político después de la muerte de Franco, ya con presencia de fotógrafos, tanto de la prensa como de la Policía político-social, que según él trabajaron más que los periodistas.

Yo también estuve presente aquel año y puedo confirmar alguno de los recuerdos del periodista, como el hecho de que la noche anterior había nevado mucho y un manto blanco cubría las tumbas; también que la mayor parte de los asistentes eran personas de edad, aunque no sé si llegaban a las tres mil que él apuntó en su artículo. Sin embargo, no tengo memoria –aunque seguramente ocurriese así– de que a mitad del acto no se dejase hablar a Juan Muñiz Zapico, recién salido de la cárcel por su pertenencia a la cúpula de CC OO, por miedo a que su intervención estuviese fuera de la legalidad, aunque según dejó escrito "Juanín fue aplaudido con fuerza cuando se retiraba".

Lo que sí puedo negar son detalles menores que aparecen en este texto como que "desde el esqueleto de un edificio en construcción la Policía contemplaba el cementerio a sus pies con prismáticos y sacando fotografías", porque quien conozca la situación del recinto civil de La Belonga sabrá que eso es imposible.

Pero hoy quiero quedarme más lejos en el tiempo para contarles como fue el primero de estos homenajes en el que Fernando de los Ríos estuvo presente para mostrar su apoyo a la línea de actuación de Manuel Llaneza, quien lo mismo que él siempre había apostado por las negociaciones y las conquistas puntuales como alternativa a la violencia revolucionaria que en aquel momento ya se estaba planteando otro sector del PSOE.

Durante la II República los personajes públicos señalaban con su presencia en determinados actos públicos su manera de entender la política y don Fernando, sobrino de Francisco Giner de los Ríos y formado en la Institución Libre de Enseñanza, tenía el fundamento moral necesario para defender con firmeza los postulados del republicanismo humanista y laico en medio del torbellino de extremismos que se amenazaba la paz de España.

Había sido diputado en varias ocasiones, estuvo entre los firmantes del Pacto de San Sebastián y fue encarcelado tras la sublevación de Jaca; después, el nuevo régimen republicano lo encargó primero del Ministerio de Justicia, luego del de Instrucción Pública y Bellas Artes y finalmente lo iba a hacer ministro de Estado, pero cuando llegó a Mieres lo hizo tras haber dado órdenes de que no se le tributase ningún recibimiento oficial, ya que viajaba con carácter particular.

Aquel domingo de marzo una gran comitiva partió desde la Casa del Pueblo llevando numerosos ramos y coronas funerarias, encabezada por mujeres que portaban las banderas de las diferentes agrupaciones socialistas de las cuencas mineras festoneadas con crespones negros. El sol calentaba la mañana como si fuese un día de verano mientras Amadorín Fernández fue el encargado de organizar a la multitud y ordenar la marcha de los diferentes colectivos que formaban el cortejo hasta llegar al cementerio.

Allí se colocaron las ofrendas florales y las banderas desfilaron inclinándose ante la tumba de Llaneza, pero el número de gente que se concentraba en los homenajes de aquellos años hacía imposible que los oradores pudiesen hablar en el mismo lugar, como sucede ahora, y la gran manifestación se dirigió hasta la plaza del Ayuntamiento donde unos jóvenes esperaban sujetando mástiles con letras que formaban la frase "A la memoria de Manuel Llaneza" y un retrato del líder.

Dicen las crónicas que en la plaza del Ayuntamiento "no había sitio para un bastón" y los balcones y hasta el monte próximo estaban llenos de gente que quería escuchar a quienes subieron hasta el balcón del edificio consistorial en el que se había instalado un micrófono para que Radio Asturias pudiese retrasmitir los discursos en directo.

Cuando aún eran las once y media de la mañana, el primero en hablar fue Ramón González Peña presentando el acto; le siguió Teodomiro Menéndez quien recordó muy emocionado sus 32 años de militancia junto a Llaneza, sin ocultar las discrepancias que habían mantenido en ocasiones sobre los procedimientos, aunque nunca en el fondo las cuestiones.

Tras él tomó la palabra Jerónimo Bujeda, otro socialista de la línea moderada que figuraba en los Comités de Incautación de los bienes de la Corona y de los bienes de los Jesuitas y presidía el Consejo de Administración de las minas de Almadén y de los Arrayanes. Curiosamente, Bujeda (o Bugeda, como prefieren algunos) elogió en Mieres la honradez de Manuel Llaneza y presumió de la propia diciendo que los obreros sabían de su generosidad porque distribuía todas sus dietas entre los enfermos de los hospitales mineros. Aquí debo anotar que años más tarde don Jerónimo iba a ser acusado por sus compañeros de aprovechar estos cargos para enriquecerse, pero esa no es nuestra historia.

Por fin habló Fernando de los Ríos que fue recibido con un enorme aplauso y comenzó su discurso con una introducción que salvaría la estricta corrección política de nuestros días: "Niños, niñas, mujeres, hombres; todos, oíd". El ministro citó a Pablo Iglesias, recordó su visita a Mieres en 1919 y se refirió al Orfanato Minero como "honra de la unión socialista y del partido" dirigiéndose sobre todo a las jóvenes, las niñas y las mujeres deseando que este día supusiese un punto de partida para la obra que debían realizar en el futuro. Para concluir, expuso los logros que iba consiguiendo la República, entre ellos la creación de diez mil escuelas en año y medio, a pesar de los constantes ataques que sufría desde varios frentes.

Aquella mañana resultó memorable para la historia de Mieres; después los dirigentes socialistas se trasladaron hasta Oviedo para comer en el citado Orfanato Minero que aún estaba en construcción, allí fueron acompañados por el director y el secretario de la institución, respectivamente Ernesto Winter y Manuel Rico Avello a quienes felicitó Fernando de los Ríos, aunque a los postres se suscitó un debate en el que el ministro quiso hacer constar que para él era un error que no se pudiese acoger a niños menores de cinco años para aliviar de esa manera a sus madres, mientras Manuel Rico Avello se mostró partidario de asistirlas en sus propios domicilios con ayudas económicas.

Indudablemente, la idea del político iba orientada a facilitar la incorporación de las viudas de los mineros al mundo del trabajo, algo que todavía no estaba entre los objetivos prioritarios de los dirigentes socialistas, pero sí resultaba fundamental para él.

Fernando de los Ríos fue un federalista convencido y un hombre avanzado a su tiempo. La vigencia de su pensamiento queda patente en el hecho de que liderase en el exilio un comité para redactar una constitución de unos Estados Unidos de Europa que incluía la creación de un Banco Central europeo. Falleció en Nueva York en 1949 y si me permiten una apreciación personal, de haber vivido en la España del siglo XXI seguramente hubiese sido un buen candidato a la presidencia del Gobierno.