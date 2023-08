Problemas que lastran a Campo de Caso

En Campo de Caso tenemos dos grandes problemas: la falta de espacio para el aparcamiento de los coches, y la escasez de limpieza en carretera, calles, plazas y caminos. En ambos casos, urge encontrar una solución por el bien de todos.

El aparcamiento descontrolado de los coches en las aceras, incluso ocupando la calzada de la carretera, ha ido aumentando progresivamente en los últimos años con el aumento de visitantes. Se forman filas de vehículos a lo largo de toda la carretera general que acaban convirtiéndose en un elemento más de nuestro mobiliario urbano, terriblemente feo y antiestético.

Un caso escandaloso es el del praín de enfrente de la iglesia, que siempre se respetó como espacio libre de coches, tan solo ocupado por el de la funeraria. Llevamos unos años en los que conductores –visitantes, pero también los hay vecinos– aparcan ahí por comodidad, aun existiendo espacio en otros lugares. Es una falta de respeto y de educación absoluta, que parece no preocupar a nuestro cura párroco. El prado era verde y se convirtió en un secarral.

También se ven coches estacionados en la plaza del ayuntamiento –lo que tampoco parece preocupar a los responsables municipales– y motos en la pequeña plazoleta situada enfrente de lo que fue el Banco Popular. Lo mismo podemos decir de la plaza del Mercáu.

Algunos conductores son además maleducados y desconocen las reglas de urbanidad, bloqueando las entradas a las casas particulares o cocheras. Dificultan o impiden el acceso de los propietarios, rompiendo una regla de oro de la convivencia en los pueblos.

Nuestro segundo gran problema es la falta de limpieza, que afecta en general al conjunto del concejo. Caso tiene una gran extensión, pero poca población y aquellos tiempos en los que se practicaban sextaferias o los ganaderos contribuían a la limpieza recorriendo cientos de veces los caminos, pertenecen al pasado.

La suciedad queda en evidencia en la capital del concejo. Nos referimos de nuevo a la carretera general y los aledaños de la plaza, por no hablar de la pista que comunica el Centro de Interpretación con el pueblo de Veneros, afectada recientemente por actos de vandalismo. Me consta que el entorno de la mayoría de las casas que están ocupadas es limpiado por los vecinos, pero otras amplias zonas comunes no tienen ningún tipo de actuación al respecto, salvo excepciones.

Estas dos cuestiones –dificultad para el aparcamiento y falta de limpieza– suponen un problema para la población de hecho y la transeúnte, y también para los visitantes ocasionales, que perciben una contradicción entre la información vertida en las páginas web y redes sociales y la realidad de las calles. Reciben por tanto una mala impresión que puede afectar negativamente al futuro de la actividad turística.

¿Qué podemos hacer al respecto, además de protestar y quejarnos? El ayuntamiento debe regular la gestión del aparcamiento de los vehículos. Ante la escasez de plazas, no queda otra opción que habilitar espacios complementarios, que deben ser anunciados convenientemente, así como vigilado el incumplimiento de las normas. En cuanto a la basura y suciedad en las calles, debe mejorar la gestión de los recursos que dedican a este tema, tanto humanos como mecánicos, y convertir esta cuestión en un objetivo prioritario: mantener limpio el concejo, evitar la basura y la suciedad.

Los vecinos debemos contribuir a que nuestro entorno permanezca limpio, evitar la contaminación. Tengo vecinas –algunas de avanzada edad– que además de mantener incólumes sus aceras, siguen barriendo cada día el tramo de carretera que pasa por delante de su casa, una labor encomiable pero también altruista y minoritaria.

Estas cuestiones afectan y nos importan a los casinos, pero también repercuten en la actividad turística, que mejorará en calidad si se ofrecen opciones de aparcamiento y se mejora la imagen de nuestro pueblo. En ambos casos, se contribuye asimismo al concepto de sostenibilidad, esa palabra tan manida que necesita de un intenso proceso de cambio, para ser aplicada.