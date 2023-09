Hay tácticas militares que pueden cambiar el curso de una guerra. Desde los ataques por sorpresa, hasta las tácticas psicológicas, sin olvidarnos, entre tantos otros puentes que se podrían atravesar, del uso de las drogas o de animales para aumentar el poderío de los ejércitos, o de la entrada en acción de las fuerzas de reserva. Todo puede servir si lo que se pretende es derrotar al enemigo. Y, por tanto, de cada método se extraen las correspondientes lecciones para aplicarlas a los fines que interesan en cada momento.

Cuando en nuestro país se comenzó a despejar la niebla oscura de una época infausta, quienes no estaban de acuerdo con los nuevos aires que soplaban, aunque lo hicieran tímidamente, no encontraron mejor forma que pasar al contraataque, fórmula que consiste, como es sabido, en intentar negar o frustrar la ventaja obtenida por la parte contraria.

De modo que conscientes de que no podían dejar el terreno expedito a los que habían resurgido de sus cenizas (aunque muchos de ellos se quedaron en las cunetas), los antiguos defensores del régimen se aprestaron a disimular las bondades de una incipiente democracia con el argumento (más o menos literal) de que: "Vale, lo de antes no estuvo bien (con la boca bien apretada, eso sí), pero qué me decís de lo de ahora: se ha perdido el respeto, tal parece que todo sirve… y así".

Se trataba de poner en práctica una táctica de envolvimiento, destinada a abrir nuevos frentes y, con ello, paralizar todo lo posible al enemigo. Cuántos más nuevos frentes se abrieran mejor, esa era la consigna lanzada por quienes, en su gran mayoría (en más de una ocasión he dicho en estas misma páginas que no me gusta generalizar), no estaban dispuestos a admitir que el sol ya no saliera por su costado derecho.

Y como también he recordado más de una vez, todo tiene que ver con todo, así que era lógico que esa táctica del contraataque volviera a funcionar. Y lo hizo con el tema de actualidad. Puesto que no es fácil verse rodeado por todos los lados (o por casi todos), los defensores del presidente de la Federación de Fútbol se están dedicando a evitar las acometidas letales que les caen desde casi todas las esquinas de la sociedad. Y para ello, concentran sus fuerzas en la exagerada proyección mediática del caso.

Nada que envidiar con lo expuesto más arriba acerca de quienes miran con malos ojos los nuevos tiempos democráticos. Si antes, más o menos, todo se resumía en un "Vale, pero que me dices de tal o cuál de lo que sucede ahora…", los que se niegan a asimilar la obscena mano en los genitales y el alevoso beso en la boca argumentan que "Vale, que sí (del beso pasan de puntillas, claro), pero ya pidió disculpas. ¿A qué viene entonces tanta exposición mediática?

He escuchado muchas respuestas sobre el particular, según quien despegue los labios, pero ninguna como la que oí hace un par de días (todas las comparaciones tienen un ciclo interminable de argumentos) en una terraza. Cuatro mujeres se afanaban en debatir sobre si el beso fue más o menos inocente o si la mano en los genitales fue producto de la emoción o un gesto machista de los de siempre. Hasta que una de ellas lanzó una pregunta a las otras, que funcionó a modo de un certero cuchillo. ¿Os acordáis de cuando el emérito mató a un elefante en África? Sorpresa y miradas de incredulidad. Pues eso, continuó la mujer, que también pidió disculpas. Y qué. ¿No os parece lógico que a continuación tendría que haber hecho mutis por el foro y presentar la dimisión? ¿O acaso se pueden consentir actitudes así –y ni siquiera me estoy refiriendo al asqueroso beso, matizó– en quien ostenta un alto cargo y que, por lo mismo, debiera servir de ejemplo para todos? Seguro que se hubiera acabado al instante con tanto jaleo, concluyó.

El prolongado silencio que se produjo a continuación no hizo más que reafirmar el valor de las palabras y lo poderosas que estas pueden ser en ocasiones.