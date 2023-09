Uso lúdico de lagos, pantanos, presas y ríos

Hace 51 años tuve que acercarme hasta el Consulado de España de Basilea (Suiza) para renovar el pasaporte. En esta ocasión me acompañó mi padre (qepd) que estaba de visita y para pasar un poco el tiempo hasta que abriese las oficinas consulares nos acercamos al lago.

Observamos las instalaciones con detenimiento. El orden, la limpieza y el cuidado de los materiales era digno de tener en cuenta. Los operarios se afanaban en preparar los diferentes tipos de canoas unas a motor, a vela y otras a pedales y muchas más tipo K1 y K2.

Las entradas de visitantes y usuarios, estaban debidamente controladas por personal que a la vez de ejercer de "controladores" informaban de las medidas de seguridad a tener en cuenta con el uso y disfrute de todas y cada una de las zonas navegables y las limitaciones y prohibiciones existentes.

No recuerdo el precio, pero sí que con la entrada incluía un seguro por si surgía algún incidente o percance durante el recorrido en la modalidad que eligieras. Instrucciones precisas sobre el funcionamiento del motor, explicaciones sobre el recorrido y sus limitaciones, entrega de un dispositivo de alerta para en caso de emergencia, chalecos salvavidas y a navegar, sin cursillo ni ninguna otra contraindicación ni necesidad de pertenecer o estar federado.

Hace años, en otras colaboraciones en este periódico, medio en serio medio en broma comentaba que había una mano negra que sobrevolaba la Cuenca A, por la sencilla razón que los proyectos se dilataban en el tiempo con respuestas peregrinas. Decía que "alguien quería tapiar el Valle del Nalón a la altura del Picu Villa y construir una nueva presa para abastecer de agua potable a todas Asturias",

Ellos no tienen prisa, saben que impidiendo el progreso, poniendo trabas, dificultando todo tipo de actividad que sirva para que los pueblos y aldeas prosperen llegará el tiempo del abandono y entonces la broma se convertirá en realidad. Lo intentaron en Caleao y solo la movilización paralizó la construcción. No me sirve el argumento de que el agua "es para beber". ¿Para qué están y sirven las depuradoras? Tampoco debemos de olvidar que Gijón recibe por concesión gratuita el 30% del consumo de agua de los Arrudos a través de una conducción de 59 kilómetros.

Cincuenta y un años después no tendré la oportunidad de surcar las aguas en el embalse de Tanes, lo lamento, me han engañado y estoy desilusionado a no ser que quien puede reparar esta injusticia lo haga y ese es solamente el Presidente del Principado, el lavianés Adrián Barbón.