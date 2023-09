Los retos de la Formación Profesional

En la década de 1950 Asturias se enfrentaba a un gran desarrollo industrial, por ello desde las empresas y desde el Gobierno se potenciaron los estudios de FP. En mi caso, en 1960 empecé a estudiar con 14 años en la Escuela de Aprendices de Fábrica de Mieres, creada cinco años antes. Casi todas las grandes empresas tenían escuelas de aprendices: las de las Fábricas de Armas de Trubia y La Vega; las más antiguas, la de Ensidesa de 1954 y la de Duro Felguera. Se crearon a la vez centros de FP públicos y se inauguró la Universidad Laboral de Gijón en 1955 con un internado de mil alumnos.

Aquellos estudios permitieron incorporar personal formado técnicamente en el adecuado manejo de la industria, a la vez que daba una formación a esos jóvenes que les permitía acceder a otros estudios superiores de FP y universitarios.

Estamos hoy, después de 65 años, ante nuevos retos, distintos y muy acentuados. La producción industrial lleva decreciendo varios años, a la vez que se enfrenta al cambio de los procesos productivos y a la descarbonización en los sectores energético, siderúrgico, cementero, del vidrio....

Nuevamente, el desarrollo de una FP adecuada –además de los estudios universitarios, por supuesto– se nos presenta como una necesidad imperiosa para alcanzar los objetivos que las empresas y el Gobierno regional proponen y que deberían pasar por lograr la descarbonización al ritmo adecuado, sin que perdamos actividad industrial. Se requiere potenciar el sector de la defensa y el naval, que vuelven a renacer con fuerza; potenciar el sector tecnológico (TIC), mantener el agroganadero, que dota de población a nuestra Asturias rural; reforzar el sector servicios, donde el turismo crece, y todo ello en un "marco sostenible" y sin perder nuestra marca como "Paraíso Natural".

Tenemos aprobado el RD 278/2023, de 11 de abril, que establece el calendario de aplicación de la Ley Orgánica 3/2022, de 31 de marzo, de ordenación de los estudios profesionales. Ambas normas podrán facilitar una renovación total de la FP, incluyendo la formación dual tan demandada, definiendo nuevos currículos y un nuevo sistema de acreditación de competencias adquiridas.

El reto es exigente, sin duda. El análisis de la situación actual nos indica que tenemos un elevado nivel de paro, sobre todo juvenil, a la vez que no se encuentran personas cualificadas en los distintos sectores.

Ya no estamos en la década de los 50, donde en Mieres, por ejemplo, no había Instituto de Bachillerato de carácter público, pues no fue hasta 1960 cuando se inauguró el IES Bernaldo de Quirós. La demanda era altísima para entrar en las escuelas de aprendices, donde nos hacían un contrato de trabajo a los 14 años, nos afiliaban a la Seguridad Social, percibíamos un pequeño sueldo y nos incorporábamos en la empresa como Oficiales al terminar los estudios.

Actualmente, la demanda de formación ha cambiado, los jóvenes asturianos preuniversitarios quieren estudiar una carrera en un 85%, por encima de la media nacional y europea, a pesar de que la FP, con una duración inferior y un enfoque más práctico, tiene una mejor inserción laboral.

Las empresas, el sistema educativo de FP, la Administración y la sociedad en general tienen ante sí el ambicioso reto de hacer más atractiva y demandable la FP, pues vemos como este curso 2023/2024 hay 849 plazas vacantes en las ramas industriales, poca demanda en hostelería y turismo y casi cero en producción agropecuaria.

Es el momento de desarrollar una nueva FP que todos los implicados reclaman. Una FP que no sólo forme "aprendices", sino que lo haga dotándoles también de una actitud de "aprendizaje permanente", necesaria para adaptarse a los desafíos complejos en que ya estamos inmersos como resultado de un contexto de máxima incertidumbre.