Inicio de curso

Agosto ya nos dejó, con unas temperaturas que los más viejos del lugar no recuerdan, y el temido septiembre ya lleva unos cuantos días entre nosotros con todo lo que conlleva, aunque en Asturias suele ser habitualmente agradable.

Pero donde ya no lo es tanto resulta que es en lo tocante a lo euritos, dado que el mes resulta uno de los peores, si no el peor del año.

En el plano político no hubo tregua y nos han seguido dando la matraca sin visos de descanso alguno a cuenta de quién será el que se quede con la poltrona del Gobierno, aunque todo indica que será el dedazo de un prófugo de la Justicia, aunque haya que pisotear la Constitución, retorcer la leyes o lo que pinte, quien lo decida

Como se comenta en mi tertulia, estamos atrapados en una tela de araña donde no pintamos nada y de nada sirve entrar en discusiones, que tan solo nos van a generar cabreo, así que la conclusión es que lo importante es seguir cobrando las pensiones y que se maten entre ellos.

Pero la verdadera preocupación de las familias en este mes se centra en la vuelta al cole con gastos que muchas de ellas no pueden sufragar: uniformes, comedor escolar, materiales diversos y libros que de nuevo han cambiado sin motivos aparentes. Se supone que por presiones de la editoriales y con la connivencia de algunos colegio, todo ello con unos precios que resultan inasumibles.

Se puede deducir que de un año a otro los cambios se pueden incluir en medio folio pues no existen novedades: 6+6 siguen siendo 12, la guerra de Ucrania no para, España de momento sigue entera como nación pero con fuertes nubarrones a la vista. Igual en un futuro no lejano sí habrá que cambiar los libros de texto en este aspecto por conveniencia de los mercaderes de la política.

Por si todo ello fuera poco aumenta la pobreza extrema con millones de personas de familias que subsisten a base de ayudas diversas: Cáritas, Cruz Roja, Cocina Económica, Banco de Alimentos u otras ONG.

Y a partir de ahora, el aceite va a tener que ser vendido en joyerías o similares con el consiguiente dispositivo antirrobo por su precio

Así está el patio.