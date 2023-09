Homenajes póstumos a un ciclista legendario

Coincidiendo con dos etapas de la presente Vuelta Ciclista a España se le rindieron sendos homenajes al ciclista Federico Martín Bahamontes. El primero, organizado por sus familiares y al que asistieron sobre todo personas relacionadas con el mundo del ciclismo, tuvo lugar en la etapa de Valladolid, celebrándose al final una misa en el Centro Hospitalario donde murió el pasado mes de agosto. Y el segundo fue en el famoso Col del Tourmalet, en el que consiguió cuatro inolvidables victorias.

Pues bien, aprovecho estos dos actos para trazar ahora una breve semblanza del mítico ciclista español. Bahamontes nació en el seno de una familia muy modesta, lo que le obligó ganarse la vida desde niño "para matar el hambre". Se hizo ciclista en Toledo gracias a Educación y Descanso. Y ha confesado que en las primeras pruebas llegó a comer tallos de viña en plena marcha. Su primera carrera como profesional fue la Vuelta a Asturias. La ganó en dos ocasiones y otra fue campeón de la montaña. Fue el comienzo de su gran proyección deportiva.

Y aunque su especialidad eran las escaladas, Fausto Coppi, su amigo y también leyenda del ciclismo, le aconsejó que no se conformara con ser sólo el rey de la montaña. Que estaba sobradamente dotado para ganar el Tour. Y lo ganó en 1959, compitiendo con otros gigantes de la bicicleta. Era el primer gran éxito individual de un ciclista español en una prueba internacional. Y pudo haber ganado más veces la vuelta francesa, cuyo director, Jacques Goddet, reconoció que "en sus músculos había tanta fuerza y elasticidad como en las espadas de Toledo".

En España, el triunfo de Bahamontes en el Tour se celebró como un verdadero acontecimiento nacional. Ni la cuarta Copa de Europa ganada por el Real Madrid, ni la visita a España de Eisenhower, presidente de Estados Unidos, ni la concesión del Premio Nóbel a Severo Ochoa, lograron eclipsar la gesta deportiva del "Águila de Toledo". Dalí, un apasionado del ciclismo, confeccionó aquel año la postal oficial de la vuelta francesa. Declararía más tarde, genio y figura, que su emblema le había traído suerte a Bahamontes.

Hay circunstancias históricas que predisponen a la creación de mitos deportivos por necesidades de cohesión nacional o para compensar un prestigio internacional maltrecho. Sin embargo, la fama de Bahamantes ha resistido el paso del tiempo y los cambios políticos. Y ha soportado que otros seis españoles ganaran también el Tour: alguno, como Indurain, cinco veces consecutivas.

En 1965 abandonó casi clandestinamente la Vuelta a Francia. Fue una retirada polémica. Declaró que lo había hecho porque no cobraba. Que había advertido varias veces a sus patronos: "O cobro o me bajo de la bicicleta, la publicidad gratis la hacéis vosotros". Según otras versiones, ya no estaba a la altura de otros jóvenes escaladores como Julio Jiménez.

Ese mismo año se retiró del ciclismo en Barcelona. Lo hizo en la Escalada a Montjuïc, en la que se clasificó el segundo, tras el gran Raymond Poulidor: aún habría podido seguir compitiendo con éxito.

Abrió después una famosa tienda de bicicletas en Toledo. Y durante muchos años promovió y organizó la Vuelta a Toledo, de donde es Hijo Adoptivo y ha sido homenajeado con una estatua conmemorativa en el paseo del Miradero.

Austero, egocéntrico, carismático, impulsivo, imprevisible, indisciplinado (escribió Ortega y Gasset que no debe exigirse a los grandes hombres pequeñas virtudes domésticas), Bahamontes se ha convertido en un arquetipo del ciclista genial, en un mito, por sus hazañas sobre la bicicleta, por sus memorables triunfos en la montaña, por su personalidad controvertida. Y, sobre todo, por haber sido el primer español que ganó la carrera más importante del mundo en tiempos difíciles. Una luminosa leyenda del ciclismo.