Los ricos tienen barcas de vela

Quienes se asomen alguna vez a esta columna semanal en la que tengo la suerte de colaborar, habrán comprobado que en más de una ocasión he deslizado la frase de que "Todo tiene que ver con todo". A veces añado que la cita proviene de Anaxágoras, quien describe la experiencia de la unidad del ser, y otras me limito a repetirla sin más. En todo caso, parece que se encuentra entre las teorías psicológicas más reconocidas, lo que implica que la semilla del filósofo presocrático sigue gozando de buena salud.

Y porque en definitiva esta frase pone de relieve que nada nace o muere, sino que somos parte de un infinito, lo que nos inclina a mirar el mundo desde un "continuum" (una línea con dos extremos que sirve para ilustrar la conducta humana), mi primera reacción, cuando hace unos días leí en LA NUEVA ESPAÑA una entrevista con Douglas Rushkoff", escritor y teórico del "Cyberpunk": "Los millonarios se están preparando para la catástrofe que ellos han provocado", fue trasladarme en el tiempo a una conversación que mantuve con un amigo hace ya muchos años.

El tema trataba sobre la necesidad, según él, de abandonar posturas radicales, o lo que es lo mismo, de dejar a un lado cualquier intento de cambiar el estado de las cosas mediante el recurso a la violencia (siempre referida a un tono menor: huelgas, manifestaciones y así). Mi amigo abogaba, y lo sigue haciendo, por el recurso al diálogo y por el imperio de la caridad como virtud capital para transformar el mundo.

Por mi parte me resultó sencillo responderle de inmediato. Dije algo así como que vale, que sería fantástico, todos amigos, sentados a la misma mesa, sonriéndonos y todas esas cosas. Pero la historia, o mejor la vida diaria, maticé, no funcionaba así. Y que, en todo caso, correspondía a quienes acumulaban, y siguen haciéndolo, grandes fortunas, acordarse de los demás y ejercer con ellos la caridad, de manera que su amor al prójimo hiciera que repartieran con él sus riquezas.

Después pasaron los años, cayeron lluvias, chaparrones y copos de nieve en abundancia, y llegamos a estos tiempos en los que la infamia sigue cotizando al alza y donde tal parece que la caridad no sea más que una limosna que no tenga mucho recorrido.

En la entrevista a la que me refiero (martes 12 del actual), se dice que los milmillonarios tecnológicos no tienen ninguna intención de hacer del mundo un lugar más habitable, y que solo les interesa aquello que sirva para conseguir su supervivencia personal. Lo que expuesto de otra manera, pero siempre en la misma dirección, conduce a equiparar su conducta con la de la mayoría de los empresarios (como siempre, dejo a un lado las escasas excepciones que existen), corporaciones financieras, trasnacionales o grandes imperios bursátiles a los que solo les preocupa acumular la mayor fortuna para así construir su búnker particular.

Ejemplos hay sobrados para ver el modo en el que invierten sus riquezas, nada que por cierto guarde alguna relación con el ejercicio de la caridad. Véase, entre otros miles y miles de casos que se podrían citar, la última compra de Messi, una mansión de apenas 1.600 metros en Miami por 10,8 millones de dólares de nada, y que cuenta solo con ocho habitaciones, piscina, gimnasio y dos muelles.

Por continuar con símiles del ámbito marino, citaré una parábola referida al comportamiento de los ricos, la clase media y los pobres. Estos no tienen barca, la clase media tiene barca de remos y los ricos tienen barcas de vela. Lo que significa que los pobres tendrían que llegar a nado (en la mayoría de las ocasiones se acabarían ahogando), la clase media remando hasta donde fuera posible y los ricos siempre partirían con ventaja, pues solo tienen que ser impulsados por el viento (en el ejemplo, el océano sería el mundo y, cómo no, el viento representaría el dinero).