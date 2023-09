Germán Arespa Vargas, el escultor guadiana (y II)

Rodrigo de Triana, el redactor-corresponsal del diario madrileño «El Sol», testigo del éxito, envió una magnífica y minuciosa crónica a su periódico. Al día siguiente, en Asturias, «El Noroeste», «La Voz de Asturias» y «La Prensa se hacen inmediatamente eco e incluso reproducen la crónica en su totalidad.

La Casa de España en Roma es quien organiza esta exposición. El escultor se presenta con su obra en una galería de piazza Colonna.

La pieza más destacada de la exposición de Arespa era el busto de la diva mexicana Fanny Anitúa Yañez, que Rodrigo de Triana, definió como «Escultura de un asombroso parecido y naturalidad».

Rodrigo de Triana dio más noticias en su crónica, por él sabemos que la escultura era propiedad de Fanny Anitúa -se supone que la cedió para que fuera expuesta- «y que el ministro de Méjico en Roma, Sr, Gastélum, elogió entusiásticamente y la quiso adquirir para un museo nacional de arte de su país».

El redactor-corresponsal en Roma de «El Sol», elogió igualmente en su crónica otra obra: «el retrato escultórico hecho de una bella compañera suya de arte y de estudio, que compartió con Arespa sus primeros trabajos de aprendizaje; esta obra de recuerdos de juventud es una de las que más ha llamado la atención, sea por la factura, sea por la belleza del original, que se refleja en la obra de arte».

La fotografía que acompaña estas informaciones tiene más importancia que la meramente ilustrativa, toda vez que permite confirmar la calidad técnica del busto de la diva que aparece arropada por el ministro plenipotenciario de México en Italia, Bernardo J. Gastélum y por el escultor Germán Arespa y que nos fue cedida por Agustín Arespa para su publicación, por primera vez, en LA NUEVA ESPAÑA. La foto, además, corrobora cuanto se escribió del acto inaugural pues fue tomada durante el mismo.

En una de las conversaciones mantenidas con su hijo Agustín, antes de conocer la existencia del busto de Fanny Anitúa, me habló de otro busto, este en madera, que su padre hizo del gran tenor Tito Schippa. Por curiosidad le pregunté si su padre era aficionado a la ópera a lo que asintió. Fue entonces cuando realicé algunas pesquisas que me llevaron al Teatro Real de Madrid, donde tanto el tenor como la mezzosoprano habían actuado.

Es ahora cuando surge la pregunta ¿Pudo Germán Arespa Vargas haberlos escuchado en el Teatro Real? El cantante de Lecce vino a Madrid y cantó en el Real en 1918, mientras que la diva mexicana lo hizo un año antes, en una función extraordinaria donde cantó dos óperas distintas en la misma. También podría consignarse que la cantante mexicana había conquistado Italia, años antes, hasta el punto de que el mismísimo Puccini, según la doctora en Artes Escénicas, Enid Negrete, la tenía elegida como la cantante ideal para interpretar una ópera suya que pensaba estrenar. La investigadora descubrió dos cartas autógrafas del compositor en las que se volcaba en elogios a la Anitúa, mientras investigaba en los archivos de la Casa Ricordi.

No somos nosotros quienes responderemos a la pregunta, por más que nos parezca pertinente y oportuna, en cambio hemos querido aportar estas notas que justifiquen, al menos, la hayamos planteado porque no hay dato alguno que nos indique a qué se dedicaba y dónde estaba Germán Arespa, en esos dos años.

Y al hilo de esa nebulosa hay otra que sí hemos podido resolver por deducción. Hay una fotografía de Germán Arespa Vargas junto al busto de Antonio María Claret, en la que Arespa escribió en su anverso y reverso. Se nos dijo que era una foto enviada desde Roma a su familia. Nos extrañó que tuviera algo que ver con lo familiar cuando lo que parecía era un texto para documentarla. Esto podría ser discutible… En la base del busto del fundador de los claretianos se lee «Beato Claret» y las dos palabras se repiten en el reverso de la foto, pero es que, el que fuera confesor de Isabel II, fue beatificado por Pío XI, el 25 de febrero de 1934, y German Arespa ya no estaba en Roma en esos años. Deducimos que el busto lo materializó en Barcelona. La prueba concluyente está en que si comparamos las fotos de la exposición de 1930 y esta del P. Claret, se aprecia el paso de los años en la fisonomía del escultor.

Su regreso de Roma tuvo lugar en 1930, una vez terminado el disfrute de la beca de la Diputación Foral de Navarra. Viaja a Barcelona y vive una temporada en casa de su hermana Julia.

Un día, dando un paseo, se encuentra con Ramón Cerero, ingeniero al que conoció durante su estancia en Sama de Langreo. Según el testimonio de su hijo le habla de la necesidad que tiene de ponerse a trabajar. Cerero le propone vaya a ver, en su nombre, a su cuñado Olano i Loyzaga, que era el dueño de las minas de la empresa C.B.S.A, en Fígols. Arespa habla con los responsables de la empresa y le colocan como encargado del laboratorio, donde se analizaba el carbón para conocer sus características y determinar sus calorías, cenizas etc. De esta época es un busto que hizo de Francesc Macià y del que se ignora donde pueda estar.

Arespa se casa en mayo en Barcelona con su novia Luisa Guixé Simón y tras unos días de descanso regresan a Figols. El estallido de la guerra del 36 les obligó a salir de la localidad y establecerse en la Ciudad Condal.

En Barcelona es donde conoce a un farmacéutico que le propone se haga cargo de la farmacia de las minas de Surroca, en Ogassa, municipio de Girona. Al terminar la guerra Germán Arespa, retornó a la empresa CBSA donde se jubiló.

Su hijo, Agustín Arespa Guixé, nació en Barcelona y estudio interno en el colegio de La Salle. Terminado el bachillerato comenzó a estudiar ingeniería de minas, en Madrid, carrera que abandonó pronto. Contrajo matrimonio con Nuria Jou Ferrer, el 30 de junio de 1965, del matrimonio nació su única hija, Cristina.

En mis conversaciones con Agustín Arespa, iniciadas hace algunos años, solía lamentarse de las pocas vivencias que le transmitió su progenitor de su vida artística. Sí que le habló de sus años pasados en Sama, del premio en el Certamen de Trabajo de La Felguera y de la exposición de Roma.

Poco más que unas fotos, unos libros y algunas vivencias entrañables es lo que conserva de su padre. De los recuerdos se queda con el busto en mármol que le hizo cuando era un bebé y de las figuritas que le hacía para que jugase. También del busto en madera que le hizo a un primo suyo y del cariño que siempre le mostró. La desaparición de obras, dibujos, libros y otras pertenencias no le desespera. Las circunstancias de la vida, unas veces favorecen y otras perjudican y Agustín se quedó con el cariño de su padre.

La última obra importante que terminó Germán Arespa Vargas fue el magnífico busto que modeló de José Enrique de Olano i Loyzaga, donde se aprecia su evolución desde la época en Roma. La obra del primer Conde de Fígols, es de los años cuarenta. Los trabajos del busto se hicieron en la prestigiosa «Fundición Bechini», de Barcelona.

Germán Arespa Vargas falleció en Manresa el vienes 29 de septiembre de 1972.

La vida continúa y Germán Arespa «reaparece» en 1979. En el álbum literario de la sociedad Festejos de Santiago, de Sama de Langreo, de ese año, Ignacio Iglesias, un ateneísta histórico en el exilio, le cita en un artículo que dedica a Aurelio Delbrouck quien fuera, precisamente, el primer presidente del Ateneo Popular de Langreo, en 1923 cuando Germán Arespa se encontraba en Sama.

El más de medio siglo transcurrido le juega una mala pasada a su memoria cuando escribe, refiriéndose a A. Delbrouck, que se «Le erigió un sencillo monumento en el parque Dorado, con un magnífico busco modelado por Arespa Vargas, un aragonés que residía en nuestro pueblo». Lo importante es que recordaba los dos apellidos de Germán. Lo importante es que lo conocía como escultor y que, además, le situaba geográficamente como natural de una zona muy próxima a Navarra, un argumento más de que el navarro dejó su huella entre los samenses. La autoría real del monumento era de Luis Camporro.

Con el texto ya ultimado encontramos una referencia a un libro en el que se le cita. En mayo de 2015, se publicó en Barcelona un interesante libro, «150 anni. Casa degli Italiani di Barcellona. 1865-2015» en el que aparece Germán Arespa Vargas, sólo que esta vez no como escultor, sino como miembro de dicha sociedad.

Agustín Arespa no conocía la existencia del libro, pero no se sorprendió cuando se lo dijimos, pero sí nos facilitó una explicación. «Mi padre era amigo de un italiano, Marco Rossi, que llegó a ser director de la Central Térmica de Figols. Era socio de «La Casa de los Italianos» y sin duda fue él quien convenció a mi padre para que se hiciera. Hay una anécdota que no me resisto a contar. Marco Rossi era el padre de un chico, Marco, que fue uno de los fundadores del grupo musical «Los Mustang».

La revista catalana «L´Erol» publicó, en 2017 un buen intencionado artículo sobre el escultor de Ochagavía, sólo que la única fuente documental en la que bebieron sus autores fue su hijo.

La vida del hombre y del escultor Germán Arespa Vargas ha sido guadianesca pero que en estos 127 años transcurridos desde su nacimiento, aún se siga hablando sobre él, es significativo.

En ocasiones, para preparar y documentar un trabajo periodístico, resulta imprescindible contar con la fortuna y redoblar la constancia en el empeño. Este es un ejemplo de lo dicho. Reconstruir la vida de Germán Arespa Vargas no ha sido nada sencillo y, en cambio, si muy grato haber compartido horas y horas con su hijo Agustín Arespa Guisé, hombre culto, sensible atento y excelente conversador.