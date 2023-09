Y en estas llegó la inteligencia artificial

Puestos a hacer comparaciones a la hora de hablar de la IA, hay quienes establecen una similitud con la revolución que significó la electricidad, desde la perspectiva de que el aprovechamiento de sus recursos tendrá una repercusión extraordinaria sobre el bienestar social. Mientras que otros analistas van más allá, señalando que no solo reportará mayores cuotas de prosperidad, sino que incluso servirá como punta de lanza para conseguir en un futuro próximo extraordinarios niveles de bonanza.

Lo que sí parece claro en estos momentos es que se impone una visión cautelosa sobre el tema, un andante o movimiento moderadamente lento mientras se comienzan a pesar todos los pros y contras que llegan pegados a la cola de esta novedad que ya comienza a cotizar al alta en muchos mercados. Por citar algunos ejemplos al uso, Putin dijo en 2017 que quien la dominara tendría en sus manos el dominio del mundo. Una frase que puede hipnotizarnos o hacer que se nos arruguen los ojos dependiendo de cuál sea su utilidad.

Lo que sí parece cierto es que su tratamiento tendrá que desplegarse en torno a un mantel de muchos platos y muchos invitados. Inversiones y recursos públicos y privados, desarrollo de abundantes programas de investigación, niveles de transparencia, conexiones con los derechos y libertades de la ciudadanía… Todo un menú dispuesto alrededor de un ecosistema que incidirá en los niveles capitales de la sociedad, como pueden ser, entre otros, los que afectan a los sistemas educativos y sanitarios.

De ahí la necesidad de un paso corto mientras no se establezcan los correspondientes protocolos o instrumentos normativos sobre la ética de la inteligencia artificial. Un documento estándar global que aplicaría sus valores y principios durante todo el ciclo de vida de la misma. Y donde se recogerían áreas de gran importancia como serían las relativas al medio ambiente, gobernanza de datos, igualdad de género, economía y trabajo, cultura, educación y, sobre todo, la defensa de los derechos humanos.

A poco que tiremos de la manta, nos daremos cuenta de que su llegada coincide con cuestiones muy importantes que están aún sin resolver (o lo que es peor, que quizás no se solventen nunca). Me estoy refiriendo a temas estrella, a pesar de que sobre los mismos se cabalgue a veces en una mula ciega, como son los referidos a los comportamientos, cada vez más frecuentes, que se observan en las últimas generaciones de niños y jóvenes que, por lo visto, son copiados también por muchos adultos.

Hago una referencia a la incuria con la que se trata el nivel académico, por lo que respecta a los hábitos de escritura y lectura, al que no es ajeno, naturalmente, el uso excesivo de las pantallas y, por consiguiente, su repercusión negativa en el cerebro. De ahí a las dificultades para comprender textos, el cuasi desprecio por las Humanidades o el arrinconamiento de la Filosofía, que va camino de convertirse en un fósil, no hay más que un paso. No hay más que fijarse en la facilidad con la que nos asaltan a diario eslóganes vacíos de contenido o clips publicitarios más o menos interesados que de este modo sustituyen a las verdaderos argumentarios.

Y en estas llegó la inteligencia artificial. Cuando la manipulación y el fanatismo nos está convirtiendo en ciudadanos apolillados, invadidos por una tecnología que nos muestra su rostro más persuasivo, siempre puesto al servicio de intereses que, por lo común, guardan poca relación con lo que verdaderamente resulta útil para la humanidad en su conjunto.