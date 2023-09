A vueltas con Joaquín Maurín

Este cinco de noviembre se cumplen cincuenta años del fallecimiento de Joaquín Maurín y con ese motivo se van a celebrar varios actos de recuerdo en diferentes partes de España. El primero y más importante son unas Jornadas organizadas por el Instituto de Estudios Altoaragoneses, la Diputación de Huesca y la Fundación Andreu Nin que van a recorrer distintos escenarios importantes en la vida del líder obrero. Entre ellos el pueblo de Bonansa; porque Maurín nació allí, aunque desarrolló su actividad política principalmente en Cataluña.

Él y Andreu Nin, a pesar de sus diferencias, fueron los teóricos del marxismo más interesantes del siglo XX español y defendieron sus propios proyectos políticos opuestos a las directrices comunistas que se lanzaban desde la URSS. A ambos les unía la decepción por la deriva que llevaba Stalin y finalmente acabaron uniéndose en el Partido Obrero de Unificación Marxista, una organización que también tuvo su historia en la Montaña Central. Pero eso queda para otro día, porque lo que hoy quiero es hacer alguna aclaración acerca de un episodio protagonizado por el dirigente aragonés en el valle del Nalón.

Joaquín Maurín ya conocía esta tierra gracias al mierense Jesús Ibáñez, con quien había viajado a Rusia en 1921 en la delegación de cinco hombres enviada por la CNT –de la que también formó parte Andreu Nin–, para que elaborasen un informe sobre la realidad de la revolución. Además, los dos estuvieron juntos en los Comités Sindicalistas Revolucionarios y en el Partido Comunista de España, del que Maurín fue expulsado con la acusación de simpatizar con el trotskismo; después sus caminos se separaron y el aragonés fundó su propia organización: el Bloque Obrero y Campesino.

El nuevo partido tuvo la mayor parte de su militancia en Cataluña, pero su vocación era nacional y pudo formar agrupaciones estables en otros lugares, las más importantes en Madrid, Levante y Asturias.

El 24 de febrero de 1932, Maurín emprendió un viaje a nuestra tierra para impartir un ciclo de conferencias en Grado, Oviedo, Gijón, Mieres y Turón, Lada y La Felguera. El historiador Francisco Palacios ha escrito que sus intervenciones en la Cuenca del Nalón tuvieron tal aceptación que en Sama hubo que habilitar el garaje "Sol" para que el numeroso público pudiese escucharlo. Aunque su plaza fuerte estaba en el Caudal: en el órgano de prensa del B.O.C. "La Batalla" leemos que pasó doce días en Asturias realizando catorce intervenciones, tres de ellas en Mieres, donde vivían la mayor parte de sus militantes: "Las causas económicas de la caída de la Monarquía", "La cuestión agraria en España" y "Leninismo y Trotskismo".

La investigadora Anabel Bonsón señala en su libro "Joaquín Maurin (1896-1973), el impulso moral de hacer política" que el aragonés había conservado aquí ciertos contactos con dirigentes mineros como Benjamín Escobar, a través del cual la sección de Mieres se adhirió al Bloque Obrero y Campesino en 1932.

Aunque Escobar falleció pronto y no pudo ver la revolución, llegó a formar parte del Comité Central del partido de Maurín y también fue uno de los responsables del Sindicato Único de Mineros, que se enfrentó al SOMA de Manuel Llaneza. Con él destacaron en el Caudal, Marcelino Magdalena, y Crisanto Romero y Manuel Grossi, quienes junto a otros compañeros del Nalón, como Ignacio Iglesias y José Loredo Aparicio, que en su mayor parte venían de la Izquierda Comunista de Andreu Nin. El caso es que este pequeño grupo resultó decisivo a la hora de consolidar la Alianza Obrera en Asturias y preparar la insurrección de octubre y acabaron confluyendo en el POUM.

Otro de estos hombres en La Felguera fue Aquilino Moral, que al mismo tiempo nunca dejó de militar en la CNT hasta su muerte en 1979. En sus memorias encontramos una reseña sobre un acto que él fechó el primero de mayo de 1935, cuando las cárceles aún estaban llenas por los insurrectos de la fracasada revolución de octubre.

Sin embargo, sabemos que las convocatorias para aquella jornada fueron vigiladas de cerca por las autoridades porque nunca habían dejado de producirse incidentes violentos. Así, en la madrugada del domingo 28 de abril una gran explosión despertó a los mierenses: se trataba de un paquete de cartuchos de dinamita lanzado desde un muerte del parque infantil que existía a la izquierda del acuartelamiento de la batería de Artillería que permanecía allí desde la pacificación y a pesar de que se dieron varias batidas por el casco urbano los autores no fueron localizados.

Con todo, según Aquilino Moral, el Partido Obrero de Unificación Marxista y el Partido Socialista Obrero Español celebraron en torno a esta jornada una serie de mítines en los que intervinieron conjuntamente Joaquín Maurín y Manuel Albar, redactor jefe del periódico nacional "El Socialista". Hablaron juntos en Mieres, Oviedo y Sama de Langreo, haciéndolo en este último lugar desde el quiosco de la música ubicado en el parque Dorado donde "hicieron uso de la palabra varios oradores ante un numeroso público que guardó un silencio sepulcral. Pero tan pronto apareció en la tribuna Joaquín Maurín, los estalinianos, que ya de antemano tenían preparada la "orquesta" se lanzaron en gritos, dando la sensación de ser una banda de gentes que están faltos de la más elemental cultura"

Aquilino sigue contando en sus memorias que los boicoteadores fueron invitados a subir a la tribuna para exponer sus opiniones, pero su único objetivo era el de reventar el acto y redoblaron su griterío dando vivas a Stalin, Lenin y Rusia. No les valió que Joaquín Maurín les dijera "Pues que vivan" y hasta Manuel Otero, que representaba a las Juventudes Socialistas, llegó a amenazar con ordenar los suyos enfrentarse a quienes alborotaban. Luego, los gritos siguieron hasta el punto de que Joaquín Maurín tuvo que desistir de seguir haciendo uso de la palabra, "pudiendo contarse los estalinistas un triunfo que pronto había de quedar sin valor alguno".

En el mismo texto. Aquilino Moral prosigue explicando que el 16 de abril de 1936 en un acto que se celebró en La Felguera en el frontón de la calle Melquiades Álvarez presidido por él, Joaquín Maurín volvió a comentar la actualidad política ante una numerosa concurrencia, mereciendo el aplauso de los espectadores, que en su totalidad eran militantes de la CNT, de la que Maurín dijo que era la única organización que estaba actuando en el verdadero escenario de la lucha de clases.

Algunos de los que se encontraban presentes eran de los que habían interrumpido a Maurín en el mitin del primero de mayo y pasaron por un momento desagradable al ver el aplauso y el asentimiento favorable a lo que dijo entonces el líder aragonés, aunque no se atrevieron a aceptar la invitación que les hizo Aquilino para que confrontasen públicamente sus tesis desde la tribuna.

Una vez revisada la hemeroteca, vemos que no se recogen estos hechos en las fechas que señaló Aquilino, quien escribió sus memorias siendo mayor. Resulta lógico pensar que debemos adelantarlas e incluso situarlas en otro día que no sea el de la Fiesta del Trabajo. Por un lado, en el primero de mayo de 1935, con la censura de prensa aún vigente, no se autorizaron grandes manifestaciones en Asturias y por otro la presencia de Manuel Albar y Manuel Otero en un mitin de esa jornada es imposible porque ambos estaban detenidos.

Albar había caído en diciembre de 1934 en Madrid y se encontraba en la cárcel Modelo y Manuel Otero Roces, un metalúrgico que llegó a ser secretario y presidente de las Juventudes Socialistas de Sama de Langreo y secretario del Sindicato Obrero Metalúrgico de Asturias estaba preso en la de Oviedo por su destacada participación en la insurrección de octubre. Ninguno de los dos puso salir a la calle hasta la amnistía de febrero de 1936.

Sí consta que en las celebraciones de años anteriores hubo incidentes entre socialistas y comunistas tanto en Oviedo, como en Mieres, La Felguera y otras villas de Asturias y que el parque Dorado era el lugar desde donde partían las manifestaciones, pero la prensa tampoco reseña la intervención de Maurín en ningún mitin, ni en 1932 ni en 1933. Además, el POUM no nació como tal hasta el 29 de septiembre de 1935, por lo que no se podría haber presentado como tal en un acto del mes de mayo, sin embargo es cierto que desde mucho antes ya mantenía contactos con el ala más izquierdista del socialismo con vistas a crear un partido único.

Debemos hacer esta puntualización para dejar las cosas en su sitio, aunque lo importante es señalar que la relación del aragonés con sus seguidores de Asturias fue estrecha y hasta familiar, ya que visitó esta tierra con frecuencia alojándose muchas veces en la casa de su camarada mierense Manuel Grossi.

Es curioso que algunos historiadores digan que ya lo sabemos todo sobre nuestro pasado reciente.