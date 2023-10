A vueltas con "La historia interminable

En cierta ocasión, y mi referencia en aquellos momentos eran los trabajadores de Duro-Felguera y su ejemplar lucha, escribí que del mismo modo que hizo el escritor alemán Michael Ende en su maravillosa novela "La historia interminable", quizás tuviéramos que adentrarnos en otros espacios distintos desde donde poder regresar en mejores condiciones a nuestro punto de partida.

De una u otra manera quería significar que en los tiempos de escepticismo (sin duda usé un término bondadoso) que atravesábamos, mostrar la realidad (amenazas, despidos, cierres y traslados formaban parte del menú diario) se había convertido en una tarea llena de dificultades, y que tal vez por ello hubiera que tomar otros caminos.

Desde entonces, fueron muchas y reiteradas las ocasiones en que se advirtió por parte del comité de empresa y de los trabajadores de Duro Felguera que era necesario que la empresa presentara un plan de futuro, pues de lo contrario, y tal como se estaban desarrollando los acontecimientos, era fácil prever el desastre que vendría poco después. Pero en distintos círculos (una gran parte de ellos muy dependientes del poder político) había comenzado a instalarse la sensación de que todo era una fantasía propia de quienes se empeñaban a todas horas en protestar por sus problemas, y que ya veríamos cómo pronto las empresas se acabarían asentando con más firmeza en nuestra cuenca. O sea, que afuera el pesimismo, comencemos una nueva narrativa llena de esperanza, mejor soñar con el futuro que lamentarse por el pasado…, frases más o menos parecidas que pretendían infundirnos falsas ilusiones.

Para llegar al Paraíso, Dante, en su Divina Comedia, comienza pasando antes por el infierno. No sé bien si eso es lo que pretende en la actualidad, aunque tal parece que la salida del Infierno será cuando menos muy prolongada, además de dolorosa, pues cada promesa que se hace queda siempre (por lo general) encerrada en los arcones del olvido, hasta el punto de que van pasando los años y acumulándose bastantes telarañas sin que parezca que a nadie le importen tantos descuidos.

Por citar algunos temas recurrentes, a los que los distintos colaboradores de este diario fueron dando voz en los últimos años, se podrían citar el tema de las piscinas de Pénjamo o el soterramiento de las vías, entre las superficies que acumulan más desconchones.

Basta con echar una ojeada a la prensa para darse cuenta de que "La historia interminable" sigue acompañando nuestra lectura diaria. El actual alcalde de Langreo decía no hace mucho que quedan grandes cuentas por cuadrar. Además de las piscinas de Pénjamo y del soterramiento, es preciso reflejar entre las obligaciones pendientes del patrimonio unos vagones para la ruta Llaviana-Gijón; el Credine; una ciudad accesible; el arreglo de las aceras o el desarrollo y puesta en marcha del estatuto de participación ciudadana, entre otros diversos e importantes movimientos contables, advertía.

Que esto se consiga o no (tal parece que la ilusión no falta), dependerá de muchos factores. Algunos de ellos tal vez sean imprevisibles y, por tanto, imposibles de detectar, pero hay otros que sin duda van a depender de las pulsiones vitales de la ciudadanía. No olvidemos que detrás de las ideas que mueven la política, se encuentra siempre la maquinaria humana que les da forma.