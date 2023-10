Carta de Pilar

El día 25 de febrero de 1858 una niña desde Bailén le escribe una carta a su padre que se encontraba en La Felguera por motivos de trabajo.

"Querido papá, me alegra que esté usted bien de salud, yo me acuerdo mucho de usted y me encuentro bien.

Dígale a don José Ramón que ponga una maceta de flores alrededor de la fuente de los peces de color lila, otras blancas y alrededor del jardín unos claveles encarnados por el medio y azules por los lados.

Que no se olvide el señor José Ramón de comprar las figuras que le comenté, un cabra, vacas, ovejas, gansos, pavos, caballos y una gallina ‘clueca’ con huevos de madera que irán colocados en el jardín alrededor del estanque de los peces.

Papá, ya se podrá poner orquillas en el pelo y tendrá los bigotes muy largos como lo tenía las Navidades pasadas. Por aquí la Josefa y Rita se encuentran bien de salud y Doña Balbina me da muy bien de comer, he engordado varios quilos".

Ella se encontraba en la casa de sus abuelos maternos recuperándose de unas dolencias y mantenía correspondencia habitual con su padre, quien a pesar de su dedicación casi total a la fábrica felguerina, tenía tiempo para preocuparse por la salud de su hija Pilar. Quien escribe esta afectuosa carta es Pilar Duro Ortiz, hija de Pedro Duro Benito que se encontraba en La Felguera poniendo en marcha La Fábrica o la Duro que era como todos la conocimos.

Se me olvidaba, Pilar falleció el 29 de junio del 1878 y no tengo tan claro que le agradase a su padre que la fiesta grande de La Felguera se celebre el mismo día y mes de la muerte de su hija, pero es posible que yo esté completamente equivocado.