No se entiende

Yo, por lo menos, y no me resulta difícil imaginarme que al resto de la población le ocurre otro tanto de lo mismo. Me refiero al daño que causa a la ciudadanía la imparable subida de los precios que afecta a la ciudadanía y de la que no se salva nadie.

Anda en danza esta última temporada el dichoso petróleo con subidas semanales del barril, que nos repercuten al día siguiente en el surtidor, pero cuando a las fluctuaciones les toca la bajada esperaban meses para descontarnos unos miserables céntimos. Ya saben el dicho de "al perro flaco…". En los productos del campo, que ya comienzan a estar al alcance de muy pocos bolsillos, si la cosecha resulta un desastre, ejemplos tenemos unos cuantos esta temporada a causa de la sequía, tormentas, granizo e inundaciones, los precios se ponen por la nubes. Por el contrario en época de "vacas gordas" con abundancia de todo, los precios se mantienen y ante la masiva oferta los agricultores reciben autenticas miserias por su producción, tanto que en algunos casos prefiere no recoger sus productos. Es inexplicable. Fuentes oficiales con su ingeniería numérica nos dicen que España es el país con menos inflación de la zona europea, difícil de creer para los que tienen que hacer la compra diaria. También que estamos en el grupo de los mejores en cuanto a la recuperación económica, parece lógico pues estábamos en el pozo de los últimos y bajo mínimos. Pero no conozco a nadie que lo note. Y ya en comparaciones con Europa mejor se hacía con los sueldos, que en buena parte de los casos casi duplican a los de los españolitos, ¿eh? Uno que compra a diario y por lo tanto está al corriente de los precios, cambia impresiones con conocidos que prefieren hacerla para que sus mujeres no lleguen espantadas y deprimidas a casa, y de paso salir y evadirse un poco de la situación actual. Alguno va un poco más lejos y maldice de viva voz a los que culpa de la situación, que son harto conocidos, el resto asiente.