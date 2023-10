"El chiguito corito se escolingaba por el arambol con la herrada en la mano". Si eres o ejerces de saldañés, no te sonará demasiado extraño.

Lo digo porque para completar la costosa chorrada de la traducción simultánea en las Cortes españolas, podríamos ampliar la experiencia a los dialectos y acentos. Porque, sí, todos hablamos castellano, pero a un tipo de las Alpujarras se le entiende peor que a un catalán hablando en euskera. Es más, tengo parientes aquí mismo a los que cuando toman velocidad en el discurso dejo de comprender, como si cambiaran de idioma. Y en ese estupendo ánimo de dar voz a nuestra diversidad lingüística, ya que nos ponemos, hagámoslo bien.

Y si se debate sobre el futuro de la agricultura española, habrá que tratar, por ejemplo, sobre los malacatone murcianos o les fabes pintes, que en otros lares son alubias, fréjoles, judías, frijoles o fabas.

Si nos empeñamos en no entendernos, lograremos el objetivo. Hay recursos y capacidad para ello. Yo he tenido la inmensa fortuna de que mis padres me movieran por España, y crecí con el modo de hablar de Mieres, del delta del Ebro, de Elgoibar, donde me enseñaron el euskera, de Las Palmas de Gran Canaria, donde el euskera fue relevado por el dulce modo canario de hablar español, de Manzanares, donde el acento manchego sustituyó al canario, de Madrid, donde quedé prácticamente sin acento, de Saldaña, donde se habla un castellano afilado como un cuchillo, y de vuelta a Mieres, donde aún me sigue haciendo gracia nuestra peculiar manera de hablar.

Y el camino se fue regando de familiares y amigos con una increíble diversidad lingüística. Y con todos me entiendo, a veces con cierta dificultad, lo que obliga a un pequeño esfuerzo de adaptación, algo que me gusta y que, creo, me ha enriquecido como persona.

Verán cómo, ante la necesidad de hacerse entender, tras el inicial subidón idiomático, sus señorías retornarán a la lengua común. Porque chincharse y decir bobadas pierde la gracia cuando no te comprenden.