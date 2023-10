Caemos una y otra vez en nuestro autóctono cuento de la lechera y ya estamos echando números con los beneficios que nos reportará la apertura de la variante ferroviaria. Inversiones, trabajo, turismo… vamos, la monda. Pero también olvidamos una y otra vez que las grandes infraestructuras de transporte inauguradas en Asturias sirvieron, principalmente, como puerta de salida más que de llegada.

Por el aeropuerto se nos van los jóvenes mejor preparados, condenados a emigrar para no amputar sus aspiraciones profesionales. Y no se puede decir que las autovías, de las que estamos bien nutridos, hayan atraído población y negocio. Sin ir más lejos, la autovía minera, que regalaría futuro a las deprimidas cuencas, resultó ser una espléndida vía de escape que, lejos de captar habitantes, se los llevó a Gijón. Porque ahora es muy sencillo trabajar en Mieres y vivir en la costa. Media horita en coche tiene la culpa. Y qué decir de los ambiciosos proyectos para en puerto de El Musel, la autopista del mar que nos acercaría a Europa, patatín y patatán. Otro cántaro derramado. Un negocio que Cantabria sí ha sabido aprovechar.

Por ahora, lo que tenemos claro es que la variante nos ha traído un pasajero que se equivocó en la estación de León y cruzó el monte en el tren de pruebas. Digno de una película de Berlanga.

La experiencia demuestra que no por mucha obra logramos aclarar nuestro porvenir. Carreteras en abundancia, un puerto con un espigón gigantesco, una red de hospitales nada común para un territorio tan pequeño, calatravas y niemeyers, universidad, aeropuerto, playas, montañas, buen clima, excelente gastronomía… Lo tenemos casi todo para triunfar pero es como si no supiéramos qué hacer con tantas posibilidades. Ahora, la alta velocidad. Y cuando las riquezas previstas no sean las soñadas, exigiremos más, el AVE hasta Taramundi, más aviones, autopista a Covadonga, un espigón aún más grande, otra variante por el Pontón.

Somos incapaces de aprovechar lo que tenemos y reclamamos más, mucho más. Ahora, todos al tren. Veremos en qué dirección.