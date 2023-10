Nolo y Demetria, al tenderete

El miércoles, fueron inauguradas las esculturas de Nolo y Demetria, obra de Simón Martínez, recientemente fallecido. Este periódico dio cumplida información sobre este evento cultural, al que asistió el presidente le Principado, Adrián Barbón, natural de Laviana, y el alcalde del municipio, Julio García. Por si lo entendí bien, la Asociación Cultural y Gastronómica La Pegarata ha sido la promotora del estreno de ambas esculturas, para honrar al escritor don Armando Palacio Valdés, ensalzando a los dos héroes de su "Aldea perdida", Nolo y Demetria.

Todo eso y otro es sabido y conocido.

Lo que no ha sido visto ni conocido es lo ocurrido menos de 24 horas después, como se vio –menos por el Ayuntamiento, y las autoridades respectivas de la Cultura y de hacer bien las cosas– este jueves, día de mercado. Los vecinos querían saber dónde estaban y cómo eran las dos esculturas. Y no las hallaban por ninguna parte. Varios me preguntaron: "¿Dónde las han metido?, ¿para dónde las habían llevado?".

La historia es mucho más abundante. De pasmo y asombro y de reproche al Consistorio. Nolo y Demetria estaban en una tienda de venta de ropas, en mitad de un tenderete. Allí, seguramente callados, pero extrañamente ocultos a la vista de todos los vecinos que querían verlos....

Ante el hecho, ¿qué dice o que tiene qué decir el honrado Ayuntamiento de que ambas esculturas, menos de 24 horas de haberlas inaugurado, fuesen metidas en una tienda de feria, entre ropas, sin vista pública y sin que parezca que nadie subsanase el error de este hecho?..Ya digo, la historia es más abundante.

¿Alguien puede decir algo...? Desde luego, lo que hemos oído decir del Ayuntamiento no es para contarlo aquí.