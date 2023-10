Cuando ellas son las protagonistas

"La poesía es una fiesta salvaje, en la que puede pasar cualquier cosa. Y de la que quizás no se pueda volver". Estas palabras pertenecen a Dorothea Lasky, poeta estadounidense, y enmarcan a la perfección el escenario lírico que estamos viviendo estos días en el Centro Álvarez-Nóvoa de La Felguera.

Las mujeres se han convertido en protagonistas de un banquete que comenzó con la presentación de "Los cuerpos tienen memoria", segundo libro de la estimable poeta felguerina Marelia Gil, que, día a día, nos demuestra que va perfeccionando un estilo propio (esa voz confidencial, tan difícil de conseguir, y desde la que los poetas velan el alma del mundo), lo que en esta ocasión le ha servido para reflexionar sobre cómo, y sin poder evitarlo, somos el conjunto de lo que hemos vivido, de las emociones y los sentimientos que han marcado nuestro viaje. Esa nostalgia por el paraíso perdido (infancia, juventud…) de la que nos habla Machado.

Si existe una regla de oro, un patrón identificativo que distingue la poesía verdadera de lo que no es más que un mero artificio, este es el de la sinceridad, entendida como un acto de desnudez, un darlo todo (si no es así, el lector se dará cuanta del fraude) que viene acompañado, como en el caso de Marelia, de las suficientes dosis de destreza y de persuasión capaces de conseguir, a través de una emoción recíproca (la que nace en el poeta y se traslada al lector), enriquecer a ambos.

Una poesía desnuda, una fiesta verdadera y salvaje la que nos entrega Marelia en este libro, donde "La memoria de los cuerpos" se constituye en metáfora y alborozo a la vez. Además, Marelia ha conseguido en algunos versos hacer hablar al silencio (ese misterio que ha de ser revelado por el poeta, pues las palabras solo pueden aproximarnos a él a través de la ausencia), una conquista difícil donde las haya, ya que se trata de encontrar una pausa, un espacio en blanco donde se pueda alojar el lector, para así reflexionar y completar el significado del texto

Profundidad y ahondamiento se dan cita (tanto en los versos cortos como más largos) en un poemario que prolonga una manera de ver el mundo, convirtiéndose en un pilar de la escritura que sirve para refrendar el camino y el tiempo de una poeta a la que sin duda habrá que prestar mucha atención.

Dentro de unos días otras mujeres se sumarán a la fiesta. En este caso, "Ellas" es el título del libro de Enrique Serrano, poeta felguerino que ha obtenido el II Premio de Poesía Social de Santa Coloma de Gramenet, que se une así a una meritoria lista de reconocimientos (entre primeros premios y finalistas en concursos importantes).

Por las páginas de "Ellas", y tamizadas por el buen hacer poético de Enrique (en alguna ocasión me he referido a su rigurosidad en el empleo de la métrica y a su siempre ajustado tono para cumplir con las reglas más exigentes del oficio), asoman figuras ilustres como, entre otras, Alejandra Pizarnik, Gloria Fuertes, Gabriela Mistral, Clara Campoamor, Rosa Luxemburgo, Emily Dickinson, Frida Kahlo…

A todas ellas, Enrique ha prestado su voz y su pluma en un homenaje a esas mujeres preñadas de silencios, como abren los primeros versos del libro, precedidos de una cita ("Lo que dure, duró", de Teresa C. G.): "Para que alguien hable de nosotros debería / saber cuánta poesía cabe en un silencio". Mujeres relevantes en distintos campos, acomodadas entre cenizas y lilas, y a las que Enrique acompaña preguntándose: "Qué mundos resbalaron por tu frente? ¿Quién dijo que un estado de amor era una lágrima?

Una ofrenda que no cesa durante todas las páginas del libro, y que va recogiendo en cada poema una frase que sirve para componer un relevante friso, un perfecto mural en que cada una de esas mujeres, a las que Enrique se ha aproximado, se van definiendo a sí mismas, a la par que, a través de la intermediación de un poeta de los que importan, como es Enrique, nos muestran su visión particular del mundo y de ellas mismas: "El amor vive más de lo que da que de lo que recibe", Concepción Arenal; o "Quiero hacer mis propios descubrimientos… penetrar el mal que me atrae", Anaïs Nin.

Enhorabuena. Y que la fiesta de las mujeres no desfallezca.