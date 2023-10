Evocaciones en escultura

Con la puesta en escena del grupo escultórico conformado por los protagonistas de "La aldea perdida", Nolo y Demetria, en la plaza mayor polesa, se tributa un homenaje sentido al gran escritor local Armando Palacio Valdés y asimismo supone un reconocimiento afecto al escultor de la obra Simón Martínez, fallecido en pleno trabajo artístico. Y Nolo y Demetria están figuradas en bronce ofertando una historia de novela y recordando el transcurrir de una época pasada que reflejó el vivir cotidiano en el universo rural lavianés. Una gran obra esculpida con pasión y certeza por el artista Simón y que servirá como un sentimiento literario de la historia novelada más querida por el patriarca de las letras españolas Armando Palacio Valdés. Y esta belleza en bronce se logró gracias a la iniciativa y el esfuerzo colectivo de la Sociedad Cultural y Gastronómica La Pegarata, una entidad que vive y trabaja con ahínco por defender los valores intrínsecos del concejo de Laviana y, por ende, del Alto Nalón. Nolo y Demetria ya viven entre sus gentes rememorando el significado de ese poema en prosa que es "La aldea perdida". Y esas efigies tan perfiladas y definidas convertirán el espacio de la plaza en un lugar de cita y muestreo que servirá para que parroquianos y forasteros se aproximen a intentar parlotear con la pareja artística y buscar la imagen apetecible de un grato recuerdo. Obras son amores, y la Pegarata cumplió con creces con su proyecto y dejó huella suficiente de su amor por Laviana. Y al Ayuntamiento local, las gracias intensas por creer en esa loable iniciativa cultural y cargada de sentimiento. Mañana es factible que, junto a estas esculturas, los amigos de La Pegarata recorran los colegios y escuelas del concejo para que los discentes se animen a leer algunos pasajes de "La aldea perdida", una novela-poema de costumbres campesinas que sigue presente con fuerza en el imaginario popular de un territorio que no quiere perder el tren de la modernidad. "Et in Arcadia ego".