El tesorero de la tertulia del contenedor volvió a quedarse solo en la petición de moderación. Porque se ha desencadenado la fiebre del Gordo de Navidad y esta vez nadie está dispuesto a dejar pasar de largo una papeleta. Ya nos rozaron el año pasado y por más que el buen hombre insista, no sin razón, que una bomba no cae en el cráter producido por otra, no hay manera de frenar esta locura lotera ya desatada a principios de octubre, con un clima más veraniego que el de finales de julio. Y no quedará talonario sin agotar. Por si la suerte concede una segunda oportunidad a los que nos quedamos a dos velas las navidades pasadas.

Lo cierto es que las palabras del tesorero, eso de las bombas y los cráteres, están cargadas de sensatez y cálculos de probabilidades, pero en esta ocasión no es fácil rechazar unas papeletas. ¿Y si vuelve a suceder? Las posibilidades son prácticamente nulas, pero ¿y si? Y con el puñetero "y si" andamos, y el tesorero teme que nos va a costar un pastón que no tenemos. Porque los tertulianos están desaforados, confiados en la existencia de una segunda oportunidad, y participación que les ponen delante de las narices, participación que compran. Y más vale que toque porque llevamos camino de gastar más en lotería de Navidad de lo que se cobra por el Gordo. Y así tenemos al tesorero, histérico y a punto de dimitir. Con la habilidad que me caracteriza para inclinarme siempre hacia el lado perdedor, acabo de hacer un llamamiento a los tertulianos para que se repriman, que salgan a la calle sin dinero y que huyan de la terrible tentación lotera. Porque ese tren ya pasó. Las primeras reacciones no son esperanzadoras: me han mandado a la mierda. Así que me rindo, me da igual, ahora mismo rompo la hucha del cerdito y me lanzo a comprar hasta la última papeleta. Adiós jubilación, renuncio a una tercera edad rodando en Mehari y Vespino. A por todas.