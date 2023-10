Los perros van a más

Leo que el poeta langreano Ricardo Labra ha sido atacado por un perro. El caso de los perros ya es para ponerse en guardia. O sea, en lo peor. Su presencia ya es tan considerable y peligrosa como el coronavirus. A unos afecta más y a otros menos. Ricardo Labra es un poeta langreano al que no conozco en persona, aunque sí literariamente. Ello es que fue a tacado por un perro de raza pastor alemán. En Langreo, el sábado 30 de septiembre, sobre las 12 del mediodía, cuando me dirigía por la plaza de La Salve en dirección al parque Dorado a ver le Exposición de la Huerta, al pasar al lado de una serie de personas que creo que esperaban el autobús, un perro de estatura mediana, sujeto por su dueña (esa fue mi suerte) se lanzó sobre mi airadamente, con espantosos ladridos y tremendo forcejeo, que si no hubo más se ha debido a que su dueña lo tenía sujeto...

Labra, según manifestó, tiene 65 años y el perro que le atacó lo derribó al suelo, con intención de degollarle. Si el que me atacó a mí, que tengo 90 años, no hubiera estado sujeto por su dueña, seguramente que a esta hora no lo cuento. El aumento de los canes ya es preocupante.