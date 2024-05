Un cuadro vírico es, como se sabe, una infección viral causada por un virus y suele ser la causa de una enfermedad más o menos grave. La enfermedad vírica es contagiosa.

Si trasladamos la referencia médica anterior a la sociedad europea y a la española en particular, tenemos ante nosotros un "cuadro vírico" social. Otra cosa es que se quiera o no ver. Cuando en el escenario europeo, donde nuestro país está ubicado, comienzan a sucederse partidos políticos y candidaturas de extrema-derecha llegando, en algunos casos, a gobiernos locales, regionales y de la nación, es que algo falla en la salud social. No hay duda de que la ultraderecha, en buena lid democrática, tiene las mismas opciones que cualquier organización política para alcanzar el poder. Esto es así. Es importante la aclaración para no caer en dogmatismos sectarios. Pero inmediatamente la pregunta es para qué se quiere ese poder por parte de las fuerzas neofascistas, que algunos analistas llaman así.

Las organizaciones políticas de extrema-derecha están adquiriendo y desarrollando su poder. Están siendo votadas por personas que legítimamente entienden que es su opción política. Y para que sean votados esos partidos es imprescindible que sus ideas y programas "enamoren" a las y a los votantes. No exagero si digo que el Cupido de ultraderecha lanza certeras flechas al corazón del pueblo.

Unas flechas que no obedecen al Cupido conocido como el "dios del deseo amoroso". Son saetas víricas, infectadas, que matan y enferman la justicia y la igualdad. Que no llevan como destino respuestas concretas y efectivas a las situaciones de injusticia social que la gente padece.

El esperpento de la extrema-derecha en España, apoyada sin fisuras por la derecha del Partido Popular, sería para reírse, si no fuese tan obsceno. La utilización sin pudor de las víctimas de asesinatos machistas, la difusión de bulos, las mentiras repetidas hasta la saciedad en política educativa, en la economía…, están provocando, es lo que quieren, un estrés en la opinión pública como el que estamos viviendo, en donde se busca la extensión de un virus que apunta a toda la sociedad española. Un virus que, en este caso, no es microscópico, es gigante. Va a la yugular de la democracia. Porque, aunque el neofascismo acceda democráticamente, no es democrático. Busca la destrucción de la democracia y el dominio único de su ideología. Ejemplos los hay y los hubo.

Dicho lo anterior, hay que preguntarse, ¿hasta qué punto la izquierda (sin adjetivos) debería de entonar su "mea culpa"? No, no estoy buscando culpables, sería demasiado simple y fácil. Solo "veo", como la izquierda, por las causas que sean, y que son varias, ha asumido una corrección política que la está haciendo muy vulnerable, y que la obliga a desestimar opciones de una política radical. Aquella, que iba desde la raíz de las reivindicaciones hasta la propuesta radical de posibles soluciones. Una izquierda que se mira al espejo de su ensimismamiento, queriéndose a sí misma, sin discrepar de sus propias actuaciones.

Una izquierda que se disculpa con sus propuestas, que busca el centro, sino está ya en él. Que deja, en mi opinión, muchas grietas a ese virus que nos está señalando un cuadro enfermo, cuya medicina para contrarrestarlo, tiene que venir desde un resurgir de la dignidad de la izquierda, que si no la ha perdido aún debe de afincarla todavía más, con ideas de democracia participativa, dignidad social, entre otras que tuvo y ha olvidado.

No sé, si la medicina social, desde el personal "sanitario" de la izquierda, tiene la receta contra tal cuadro vírico. Pero, seguro que las actuales no parecen efectivas. Seamos prudentemente optimistas.

