No llores por mí, Palestina

Mientras la prensa regional pone el foco en el estrecho cinturón negro de la reina, que le marcaba el talle, a este chaval del "Barriolpilar" que emborrona cuartillas a diario, le duele Palestina.

Mientras las damas ovetenses entraban al Auditorio, pretendiendo exhibir elegancia, para escuchar una cantata "por el rey y por paz", las madres gazatíes peleaban por sacar a sus hijas de los escombros de las casas abatidas por la aviación hebrea.

Dicen quienes quieren justificar la masacre que fueron los de Hamas quienes empezaron. Hay mucho que escribir acerca de quién tiró la primera piedra, pero urge más bien asegurar que se dispare la última. La respuesta ha sido desproporcionadamente criminal; si alguien ha atacado Israel, cójanlo y júzguenlo, pero por sus actos no pueden pagar sus vecinos. Es como si, ante el proyecto de ley de Doñana, que ha escandalizado a la Unión Europea por su capacidad destructiva, el gobierno español, en lugar de intentar razonar con el presidente andaluz bombardeara Sevilla.

Yo he visto la Cisjordania ocupada, he contemplado estremecido a los jóvenes hebreos salir de copas por Tel Aviv con los fusiles al hombro, he soportado que me echaran la bronca por hablar con un tendero de Hebrón, he tenido que oír a un rabino culto, que me saludaba con la palabra "shalom", despreciar a los árabes, aunque fueran ciudadanos israelíes.

Pero no puedo pararme a llorar por Palestina, sino moverme para ayudarla desde estas alejadas calles de Langreo. Un amigo me envía unas notas ajenas en las que se pregunta si "este gobierno español, supuestamente progresista, no puede enviar un barco hospital para atender urgencias". Es un ejemplo, más cosas se podrán hacer; no se conforme usted, ciudadana, con lamentarse de la barbarie delante del informativo de las tres.

No puedo llorar por Palestina, serán las personas que viven en esa atormentada tierra quienes deban derramar lágrimas por nosotros, tan inhumanamente humanos.