La creación artística y la IA

Como todas las novedades que hubo a lo largo de los tiempos, la IA suscita, como es lógico, las más diversas opiniones. De ello, o al menos de una parte, me ocupé recientemente en una de mis colaboraciones en este diario. Pero en esta ocasión no me interesa tanto hacer conjeturas sobre su uso más o menos ético o sobre su posible repercusión positiva o lo contrario en nuestra sociedad, pues mis breves reflexiones, en este caso, vienen dadas por el asombro que me invadió cuando leí las bases de unos concursos literarios (dos en concreto), y donde se intentaba poner un muro a todo aquello que pudiera significar la irrupción de mecanismos relacionados con la IA en los procesos de creación artística.

Como cualesquiera bases de concursos, da lo mismo que se trate de los literarios, fotográficos, pictóricos o musicales, por citar algunos ejemplos, el marco en que se limita la participación de los aspirantes es bastante genérico. Así, y en cuanto a la narrativa o la poesía, que es lo que más conozco, se reduce a unos patrones más o menos comunes: número de páginas o de versos, tipo de letra, interlineados, entrega por duplicado, triplicado o mediante e-mail… Sin embargo, en las dos ocasiones que comento no sucedió así. Y cuál no sería mi sorpresa cuando, en la primera de ellas, me encuentro con la prohibición (nunca antes lo había visto) de utilizar la IA. Mas esta sacudida a los pocos días se convirtió en un pasmo, que fue adquiriendo pronto la categoría de estupefacción, un estado mental que me dejo boquiabierto, dado que en las bases se especificaba que los participantes debían enviar una declaración responsable en la que figurara que su obra no había sido realizada con ninguna aplicación propia de la inteligencia artificial. (Huelga decir que cuando se adoptan estas medidas precautorias es por la posibilidad de que los jurados puedan sufrir un engaño, lo que también repercutiría, como es lógico, en los propios concursantes). Tal vez para calmar un tanto mi inquietud, el subconsciente me aproximó algunas polémicas sobre la verdad de una obra ("Ciudadano Kane" de Orson Welles podría ser un buen ejemplo de ello) y, por tanto, sobre su autoría. Y así podríamos continuar un debate que transcurriera en los entornos de las ficciones: si su naturaleza pertenece al autor que las crea o si en realidad forma parte de un proceso colectivo ya desde sus inicios. Y, por la misma senda, podríamos retroceder hasta los filósofos idealistas, que afirmaban que precisamente lo único que existe es la realidad que cada individuo ve. En todo caso, opino que cuando se intenta mezclar lo falso con lo verdadero, lo que ocurre es que se ponen en duda los límites entre lo verdadero y lo falso. Además, los procesos creativos forman parte de un conjunto de etapas que los artistas van recorriendo hasta que consiguen la inspiración necesaria para su obra. Si después de ese fatigoso camino hay que enfrentarse a una máquina, no quiero pensar en lo que pudiera ocurrir. (Baste el ejemplo de Deep Blue, el primer ordenador capaz de ganar a un campeón del mundo como Garri Kaspárov). Tal parece que en el armazón de la IA no figura la etiqueta de caducidad. Y que pudiera suceder como con las utopías que, a fin de cuentas, según Galeano, sirven para caminar pero están siempre en el horizonte: camino dos pasos, ella se aleja dos pasos…. Ojalá sea así, y no acabemos encontrándonos con su contrario: una distopía o término opuesto, una sociedad indeseable y, por tanto, de consecuencias negativas para la humanidad.