Cae la noche y, tras una prórroga del verano que ya comenzaba a hacerse extraña, por fin comienza a refrescar en Mieres. Y salgo al exterior buscando un poco de aire renovador. De repente, el cielo estrellado se corta por una hilera de luces blancas, una larga fila de puntos suspensivos que pasan en ordenada formación sobre nuestras cabezas. Los satélites de Elon Musk, los Starlink, salen de patrulla, vigilándonos desde las alturas en su noble misión de trabajar por un mundo… ¿mejor?

Reconozco que la primera vez que asistí al silencioso desfile satelital, pasando frío una noche oscura como boca de lobo en la limpia soledad de Villorquite, por unos segundos pensé que, ya era hora, llegaban los marcianos a poner orden en este espantoso caos. Una lástima, pero no. La lógica se impuso al instante para reconducirme hacia una interpretación más terrenal, de algún artilugio militar o similar. Algo parecido me sucedió al observar la potente luz de la Estación Espacial Internacional, que de vez en cuando nos sobrevuela a toda pastilla.

No son marcianos sino astronautas enclaustrados y los cachivaches sin tripulación del dueño de Tesla. Una pena, porque una invasión alienígena no nos vendría nada mal.

Pero, claro, los extraterrestres puede que sean raritos, pero no tontos. Y nos observan, por supuesto, aunque sin arrimarse. Porque saben perfectamente que ser descubiertos por los humanos equivaldría a ponerse a tiro. Y si no ahorramos esfuerzos en matarnos entre nosotros, lo más razonable es suponer que si se nos presentan unos bichos raros llegados de no sé qué planeta, los recibiríamos a zambombazos. Somos así de bestias, por más que nos coloquemos en la cúspide de la evolución.

Después de ver un telediario, lo que me pide el cuerpo es que nos extingamos de una puñetera vez, a ser posible, antes de que nos carguemos irremediablemente la Tierra. Y si no, pues un meteorito, una flatulencia solar, lo que sea, pero lo mejor que le podría suceder al universo es que los humanos nos vayamos al carajo.