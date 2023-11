Subir escalones es un ejercicio que no necesita de mucha destreza, pero que puede resultar cansado, incluso asfixiante, cuando después de cada peldaño aumenta la fatiga. Algo que acostumbra a suceder con cierta frecuencia en las escaleras de la iglesia, que, además de ser abruptas por naturaleza, están revestidas de falsos pasamanos por donde se cuelan todo tipo de afrentas: robos, abusos sexuales, corruptelas variadas… entre tantos otros ejemplos que podrían venir al uso.

Continuando con el símil: un escalón conduce siempre al siguiente, esta semana pasada me vi colocando un pie tras otro en una rampa que a cada momento aumentaba su dureza. El primer movimiento lo hice al salir de una película, "El rapto", de Marco Bellocchio, que recomiendo vivamente a las personas interesadas en el funcionamiento de las estructuras de poder eclesial. Una historia narrada con un pulso firme y trepidante (trata sobre el secuestro de un bebé judío alevosamente arrebatado a sus padres por el Vaticano) y que transcurre durante el papado de Pío IX.

Y sin darme tiempo a descansar, me veo subiendo otro escalón, este más reciente, aunque no por ello exento de vileza, cual es la noticia que me asalta acerca de aproximadamente 300.000 casos de niños robados entre 1940 y 1990. Y lo que añade más sofoco a la escalada –la maraña de ocultación que tejieron los responsables hizo casi imposible el reencuentro de padres e hijos biológicos– es que de los 2.186 casos investigados ninguno acabó en condena por falta de pruebas, prescripción de los delitos o fallecimiento de los culpables antes de poder ser juzgados.

Como el refrán reitera que no hay dos sin tres, era lógico que no hubiera terminado aún mi penosa subida, como así sucedió. El tercer escalón me llevó hasta una página de LA NUEVA ESPAÑA, en donde hace unos días pudimos leer las declaraciones de la abogada gijonesa que, como experta, participó en el informe de abusos sexuales de la iglesia.

"Fue un honor haber formado parte de un hecho histórico", dice la asturiana, fundadora de la asociación Infancia Robada, integrada por víctimas de abusos sexuales. El Defensor del Pueblo –continúa la lectura– plasma en 777 páginas la existencia de un grave problema que fue silenciado durante épocas, pues al menos 440.000 personas sufrieron en nuestro país abusos a manos de sacerdotes, religiosos u otras personas vinculadas de alguna manera con la iglesia.

Faltan, sin duda, más escalones hasta llegar al rellano en el que poder encender la luz. Y para ello se necesita, sobre todo, mucho coraje, y me estoy refiriendo, naturalmente, al de los políticos y gobernantes de este país, que, hasta la fecha, no parece que muestren mucho interés en seguir avanzando en esta caminata. De lo que son muchas las muestras que podrían confirmarlo, entre ellas el actual concordato con la Santa Sede o los miles y miles de millones que la iglesia recibe del Estado.

Terminar con tantos privilegios debiera ser el próximo peldaño a alcanzar. Lo que en el tema que nos ocupa significa cortar toda financiación pública a la iglesia por los casos de pederastia. Además de pagar las correspondientes indemnizaciones a las víctimas, pero con cargo al cepillo religioso.

Cosa distinta sea que se llegue a conseguir. No hace falta más que fijarse en los colegios concertados o en el dinero que recibe la iglesia a través del IRPF. Nuestro país es laico, según la Constitución, pero parece que en realidad tal enunciado se asemeja más a uno de tantos brindis al sol en los que acostumbramos a detener el paso.