Un alzamiento carlista en Lena en 1833

Cuando murió Fernando VII, el 29 de septiembre de 1833, España ya estaba al borde de la guerra civil. La sucesión al trono dividía a la ciudadanía entre cristinos y carlistas, o lo que es lo mismo: partidarios de la modernización del país contra inmovilistas del Antiguo Régimen y de los privilegios de la nobleza y el clero. Los libros de Historia nos dicen que los enfrentamientos se iniciaron casi al mismo tiempo del fallecimiento, cuando el infante don Carlos no aceptó que la corona pasase a manos de su sobrina Isabel, aún menor de edad, y se alzó contra la reina regente María Cristina.

En los mismos textos siempre leemos que en Asturias las primeras partidas carlistas se levantaron a lo largo de 1834, pero ahora veremos como esto no fue así y que en la Montaña Central ya se produjo una sublevación en el mes de noviembre de 1833. Aquí, como en otras zonas del país, el ambiente ya estaba caldeado desde mucho antes, y el 22 de enero de aquel año el mariscal de campo y comandante general del Principado, don Nicolás de Isidro, ya se había visto obligado a publicar un edicto para reprimir "los excesos revolucionarios de todo espacio" prohibiendo cualquier reunión o expresión de apoyo contra las disposiciones del Gobierno o los derechos del rey Fernando, su Gobierno y sus tribunales.

Sin embargo, a pesar de sus precauciones, el mariscal no pudo evitar que el primer salto se diese en el seno de los voluntarios realistas. Se trataba de una milicia creada diez años atrás por los partidarios del absolutismo e integrada principalmente por gentes muy humildes e incultas que enseguida se pusieron del lado de don Carlos.

"El boletín del Comercio" y "La revista española" publicaron estos sucesos repitiendo los mismos detalles: al parecer, a las tres y media de la tarde del miércoles 6 de noviembre de aquel 1833, don Nicolás de Isidro recibió un oficio enviado por el regidor principal de la villa de Mieres y firmado también por el depositario de caudales públicos notificándole la sublevación en el concejo de Lena de dos batallones de voluntarios realistas.

El primero se había desarmado poco después sin la menor oposición en el puente de Santullano, pero el segundo persistía en su intención dirigido por su comandante don Juan Menéndez y después de saquear los fondos públicos que había en la Pola estaba haciendo lo mismo con todos los del "Conceyón" que todavía englobaba a Mieres y sus pueblos para mandar a sus tropas hacia Oviedo.

Tan pronto como el mariscal recibió la carta, dejó protegida la capital ordenando que se pusiesen en marcha cien carabineros para salir al encuentro de los revoltosos. Al frente se colocó él mismo montando a caballo y enseguida alcanzó en Olloniego a la columna carlista, pero al llegar al Padrún un numeroso grupo de los revolucionarios dio el "quién vive" y rompió el fuego hiriendo a uno de sus ordenanzas, lo que enfureció a la tropa y facilitó el avance arrollando a los facciosos que sostenía la retirada de los demás.

Al llegar a Mieres, los carabineros se encontraron con unos quinientos voluntarios parapetados en la iglesia y los terrenos inmediatos que trataron de impedir el paso del puentecillo sobre el río San Juan, contiguo a la parroquia, pero su vanguardia, mandada por dos oficiales, cargó con tanto ímpetu y prontitud que los hicieron retirarse hasta Santullano donde se hicieron fuertes hasta que el propio don Nicolás tomó la iniciativa y pudo apoderarse del puente grande. Entonces ya eran las doce de la noche, en vista de lo cual los revoltosos empezaron a dejar las armas y a dispersarse en todas las direcciones.

Después, como la tropa se hallaba cansadísima tras una marcha tan larga y tanto la oscuridad de la noche como lo fragoso del terreno no aconsejaban iniciar su persecución, el comandante general mandó hacer alto y, tras dejar un fuerte destacamento en aquel punto, volvió con la fuerza restante a Mieres para darles el descanso que tanto necesitaban.

En el camino quedaron muertos cuatro de los facciosos; sin embargo, no pudo saberse el número exacto de fallecidos ni de heridos, pues tuvieron tiempo para retirar a sus bajas antes de rendirse. Lo que sí se supo fue que habían llevado con mucho cuidado a uno en una caballería mayor, que según noticias era el cura de Folgueras, quien había adquirido experiencia combatiendo en la Guerra de la Independencia, por lo que fue el encargado de sostener bien la retirada mandando a los insurrectos. Por su parte, los carabineros solo registraron un sargento y un carabinero heridos y un contusionado.

El mariscal Nicolás de Isidro regresó a Oviedo a las cinco y media de la mañana, preocupado por el grupo de voluntarios realistas que seguía dirigiéndose hacia allí y por el riesgo de que pudiesen tomar la ciudad con el apoyo de los partidarios de don Carlos que residían dentro. Según los dos periódicos, daban gritos de "¡Viva Carlos V y la religión!", acompañados de otros que la pluma se resiste a estampar", y avanzaban animados por el ofrecimiento de un presbítero, hijo de don Juan Menéndez, que les había ofrecido cantarles la misa y un Te Deum en la Catedral antes de dejarlos saquear la ciudad.

Luego se supo que los rebeldes habían tomado el Ayuntamiento de Lena reuniendo a su corporación bajo pena de muerte y los tuvieron arrestados hasta las cuatro de la tarde para que no pudieran dar parte ni aquí ni a León, al tiempo que detenían al correo y a cuantos pasaban por la carretera de Castilla, hasta que decidieron pasar a Mieres; entonces, dos regidores de esta villa pudieron escaparse por la sierra de Quirós y avisar de lo que estaba pasando. También quedó claro el papel de los párrocos de la zona en este alzamiento, ya que andaban amenazando con matar a aquellos realistas que no tomasen las armas, añadiendo que era una orden del obispo.

Después de que el día 7 don Nicolás mandase a sus tropas con la orden de dispersar a los voluntarios rebeldes y detener a los curas y al cabecilla don Juan Menéndez para llevarlos a Oviedo, donde serían fusilados "previos los auxilios cristianos", los sublevados huyeron entregando las armas. Solo un pequeño grupo cruzó por las montañas al concejo de Aller con intención de seguir allí la algarada, aunque también desistió pronto y únicamente los cabecillas persistieron dirigiéndose hacia León por Pajares.

Según decían, don Juan Menéndez, su hijo y uno de los oficiales rebeldes fueron vistos más tarde a la altura de la Virgen del Camino, aunque no se sabía si trataban de ir a Portugal o pensaban unirse a la partida del cura Merino, que también había traicionado su juramento a la futura reina Isabel II y por lo tanto a su madre María Cristina, entonces regente. Por su parte, los demás curas andaban errantes y algunos estaban escondidos por otros partidarios de don Carlos.

El saqueo del Ayuntamiento de Lena proporcionó a los realistas 223.000 reales, lo que unido a lo que obtuvieron en Mieres les permitió dar un duro a cada sublevado y ofrecer dos más si se lograba entrar en Oviedo; por ello, algunos vecinos de otros concejos se acercaron con la pretensión de sumarse a este intento. Por su parte, el procurador general del Principado hizo que se distribuyesen 30 reales a cada soldado y cabo leales, 40 a los sargentos y 100 a cada uno de los heridos.

El levantamiento del primer batallón de Lena solo duró un día; después, los rebeldes fueron entregando sus armas y se llenaron varios carros con ellas. Mientras tanto, los espías de los fieles a la reina informaron que habían sido vistos seis curas de las inmediaciones de Contrueces persuadiendo a los realistas para que no se desarmasen y se dirigiesen a Castilla donde estaba activa la partida del cura Merino. En Contrueces se encontraba precisamente el obispo de Oviedo, lo que hizo que el informante de "El boletín del comercio" publicase esta reflexión: "Es extraño ver a tantos párrocos ocupados en promover la guerra civil y no deja de serlo también el que este señor obispo no haya dirigido una pastoral exhortando a la unión y a la obediencia al gobierno legítimo".

El "Boletín Oficial de Santander" publicó el día 9 de noviembre un sucinto pero fiel resumen de lo ocurrido: "Dos batallones de voluntarios realistas de la Pola de Lena, cerca de Oviedo, en número de seiscientos, alzaron el grito de rebelión; cuarenta y cuatro carabineros, a cuya cabeza marchaba el comandante principal del Principado, cargaron, desbarataron y dispersaron a los rebeldes. Un cura con tres galones fue del número de los muertos. La facción se dispersó como el humo".

Y como el humo parece que se perdió también este episodio que rescatamos ahora en esta página.