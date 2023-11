Adiós, amigo

"Baja, que voy fusilate". "Vale, bajo, pero primero tomamos un café y luego, si eso, me fusilas". "Me parece bien". Esa mañana se había publicado una columna firmada por mí poco elogiosa con la gestión municipal y esta era su reacción. Porque si algo tenía Aníbal era amplitud de miras y respeto hacia las opiniones ajenas.

Hace tiempo que vi claro que no había vuelta atrás, que "eso" a lo que pretendía restar importancia (una de sus frases características era "Bien, siempre hay que estar bien") sería definitivo.

Llevo semanas recordando nuestros primeros encuentros, las tertulias dentro de la cápsula cargada de humo de tabaco de Radio Parpayuela, las conversaciones en El Gato, la tabarra que me dio hasta que logró que me asociara a Santa Bárbara, las cabalgatas de Reyes… y la noche en que me habló de la posibilidad de presentarse a las elecciones municipales.

Tengo grabado el recuento que me correspondió hacer como secretario de los Mierense del Año. Jamás vi semejante aluvión de votos a favor de una persona. Y tras volver a arrasar en las últimas elecciones, de la que intentábamos llegar a un bar, en medio de una avalancha de felicitaciones, le pregunté qué se sentía al saberse tan querido por su pueblo. Se volvió, me miró, le brillaron las pupilas y contestó: "Es una emoción inexplicable".

Cafés en cafeterías, en terrazas, en su despacho durante la pandemia… miles de cafés a solas, de tú a tú, dos amigos que charlaban sobre la vida, los hijos y los nietos, la casina de Serandi, el fútbol y sólo ocasionalmente sobre política, y menos aún, local.

Veinte años atrás, él quiso conocerme y que iniciáramos una conversación que fraguó en una relación de amistad franca y tranquila. Hoy he perdido a un gran amigo, un tipo excepcional y bienintencionado. No hay duda de que acaba de morir el alcalde de Mieres más querido, un hombre dotado naturalmente para el contacto cercano, que transmitía fiabilidad y sinceridad, que daba confianza, elegido una y otra vez más por su valía y carisma que por sus colores. Y se ha ido –y esto han de saberlo todos– con el sentimiento de habernos fallado. Porque se impuso el deber de trabajar más por su pueblo, de hacer realidad el montón de ideas que se acumulaban en su cabeza. Entonces apareció el maldito cáncer que le cortó las alas, lo que le ha causado una gran frustración.

Pero, insisto, a mí se me ha muerto un amigo del alma, mi compañero de cafés y confidencias, alguien irreemplazable. El Aníbal político lo dejo para otros. Me quedo con el Aníbal amigo, al que agradezco infinitamente que me eligiera como pareja de charlas, con el que intercambié millones de pensamientos, al que calmé, animé y escuché. Y del que aprendí mucho y recibí un cariño sincero.

Él jamás quiso nada de mí ni yo de él. Tampoco pretendimos influirnos ni convencernos porque, esencialmente, estábamos de acuerdo en lo que está bien y mal, en lo justo e injusto, en querer y ayudar a la gente, en lo importante de la vida. Quizás ese sea el secreto de que estuviéramos tan a gusto juntos compartiendo un café.

A la lista de seres queridos que se me han ido, ahora he de añadir a Aníbal. No termino de suturar una herida cuando sufro otra igualmente dolorosa. Y cada vez se me hace más cuesta arriba.

Adiós, amigo. Conocerte y tratarte ha sido un honor. Fracasé en mi propósito de que dejaras de fumar y de decir tacos. Seguramente que con algo más de tiempo habría fracasado igual. Pero no dejé de intentarlo. Como tampoco logré que no te tomaras tan a pecho los sinsabores y las miserias de la política. Pero, como nos quedaron unos cuantos cafés pendientes, en su momento retomaremos nuestra larga y fecunda conversación.

Y hoy, por primera vez desde que nos conocimos, voy a saltarme mi autoimpuesta obligación de reserva y confidencialidad, que he cumplido a rajatabla. Hace unos días, ya gravemente enfermo, al ver que llegaba Belén, me confesó: "Sin ella nunca habría conseguido nada. Se lo debo todo". Entonces nos interrumpió un vecino para preguntarle por su salud. ¿Y qué contestó?: "Bien, siempre hay que estar bien".

Hoy no soy capaz de decir más. Me duele mucho. Tiempo habrá de seguir recordando a Aníbal. Porque dio mucho de sí. Vaya si lo dio.