–¿Cómo estás, vida?

–¿Y tú, Alcalde? Que me contaron que estabes pachuchu.

–Tirando p’alante. Que neña más guapa tienes. Cuídamela ¿eh?.

Un abrazo. Un beso. Y una sonrisa. Esa fue mi última conversación con Aníbal. Él sabía que se estaba despidiendo. Echando la vista atrás, ahora yo también lo supe. Ya estaba débil, pero quiso estar en la Carrera contra el Cáncer de Mieres. Y como hizo conmigo, despedirse de sus vecinos. La carga simbólica de haber ido a un acto que luchaba precisamente contra la enfermedad que le acabó por vencer deja a las claras quien era Aníbal. Quién es Aníbal.

Un hombre que se entregaba a sus vecinos, a sus amigos, a su familia. Siempre tuvimos una relación cercana. Quizá porque yo en esto de juntar letras empecé joven, y cuando estaba en Santa Bárbara o llegó después a la Alcaldía me veía como un guaje. Y siempre sentí que me trató con un cariño especial. Pero realmente, mostrar ese aprecio y cercanía con todo el mundo era algo que le salía natural.

Tan natural como que podía saludarte en el mismo encuentro de cuatro formas distintas: primero te tendía y te estrechaba la mano, llamándote vida o hermano; te daba un abrazo, en muchas ocasiones un beso, y terminaba con un par de palmadas en la espalda con una fuerza que perfectamente te podía arreglar dos contracturas a la vez.

Aníbal tenía muchas cosas buenas, pero especialmente una de la que el mundo no va muy sobrado. Empatía. Fue un tipo dialogante con todo el mundo, viniese de donde viniese. Un hombre de ideas muy claras, pero también muy tolerante. Y con el que era igual de fácil discutir –la última que yo tuve con él por diversidad de opiniones sobre la zona azul de Mieres–, que terminar esa riña con un abrazo y un pellizco en la mejilla.

Si algo fue el Alcalde, nuestro Alcalde, fue claro. Gustase más, o gustase menos. Sin pelos en la lengua. Nunca se cortó si tuvo que decir un taco o un bajar a los santos del cielo a la tierra. Daba igual que estuviera en la UE o en la calle La Vega. Decía lo que pensaba y como lo pensaba. Y defendía sus ideas y a su gente. Aunque te quisiese, si te tenía que poner en su sitio, lo iba a hacer.

Hoy Mieres y los mierenses estamos un poco huérfanos. Porque te nos vas, Aníbal. Tenemos que despedirte. Pero no dejarte ir. Porque de alguna u otra forma, a todos nos has enseñado que ser un buen paisano no está reñido con ser un buen político. Y en todos los que te conocimos, has dejado un trocito de ti. Con la humildad por bandera, se puede llegar desde el fondo de una mina hasta la cumbre de ser querido por todo un pueblo.

–¿Cómo estás, vida?

–Hoy jodido, Alcalde, muy jodido.

Te echaremos de menos, Aníbal. Alcalde. Amigo.