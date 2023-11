Sin duda, no escribo acerca de un hombre anodino que se marchó sin dejar huella. Jamás, siguiendo mi propio código personal de que no existen verdades universales, me afiliaría a ningún partido político. Respecto a mi admirado Aníbal y después de haber conocido y tratado con no pocos políticos, nunca lo acabé de ver cómo tal; más bien, lo ubiqué como un líder sindical de peso y gran calado que se guió por los principios más básicos de la justicia social; de los pocos fieles a sus creencias y con una gran capacidad para debatir dentro del sentido común y tolerancia; "una persona con principios muy sólidos".

Lo conocí hace 8 años con motivo de mi responsabilidad como Jefe de la Comisaría de Mieres del Cuerpo Nacional de Policía y, de una u otra manera, esa forma de ser y conducirse por la vida me hizo pensar que me encontraba ante un servidor público vocacional; personalmente, el más grande y mejor que he conocido. Poco a poco, sentí un importante aprecio y creciente admiración hacia una persona que solo manejaba una línea; un extraordinario y gran punto de encuentro, "la justicia social y la búsqueda de lo que cada uno siente o entiende como verdad". Daba igual discrepar o no en los innumerables cafés que nos tomamos y charlas que entablamos; ambos, nos entendíamos y encontrábamos puntos medios ante cualquier discrepancia; y que fácil lo hacía desde el más estricto sentido común y argumentos que te hacían reflexionar sobre determinadas ideas muy cocinadas. En lo esencial e importante, "ni una fisura". Aníbal, representó la auténtica conciencia de "justicia", estado y de comunidad trasladada a su Ayuntamiento y que la población mierense supo reconocerle; aun en el caso de distintas formas de pensar, ideas y tendencias; se votó, sin más, a la persona. Hablar con este entrañable hombre que me decía, "amigu-compañeru", era un lujo de intercambios, anécdotas, risas y experiencias vitales. Para mí, como funcionario de policía, hastiado de la política, cambios de rumbos, intereses y banalidades varias, percibí que me hallaba ante una persona buena y recta, muy comprometida, vehemente, llana, irónica, vital, tolerante y leal; sobre todo , "querida". No nos costó manifestarnos, recíprocamente, amistad más allá de unas relaciones institucionales inmejorables. Caminar junto a él por Mieres, como bien decía con esa jocosa ironía de las Cuencas sobre algo que no necesitaba, "escoltado", era un punto y seguido; casi todos los ciudadanos lo paraban para contarle sus problemas; jamás dejaba de escucharlos y atenderlos. Ni un mal gesto, crítica o mala cara cuando vecinos, de otras tendencias le manifestaban desacuerdos desde el absoluto respeto y cariño hacia su persona; "pisaba la tierra y no la moqueta", tomando el pulso a la sociedad mierense, día a día y en la misma calle. Si alguien se ganó el respeto de los mierenses y de nuestra institución, ese fue Aníbal. No me olvidaré de algún consejo que otro que me aportó y me sirvió en mi labor; "compañeru, hay que gobernar para todos". El resto, me los reservo. ¡Que fácil fue entablar unas relaciones perfectas con su vicealcalde y todos sus concejales, sin duda, muy bien elegidos en su entorno de lealtad y confianza! En cierto modo, muy parecidos a él. Todos pasamos momentos muy difíciles que exigieron una plena colaboración; para mí, "matrícula de honor". Su cercanía y preocupación demostrada hacia el ciudadano y su disposición absoluta de colaboración con nosotros, ante un hombre con quien me identifiqué al 100 por 100 desde el principio, me hizo muy fácil asumir que el Ayuntamiento tenía sólidos principios y alma en la cabeza. Acostumbrado a desconfiar por experiencia y profesionalidad de la política e instituciones, la discreción, confianza y lealtad mutua, desde el inicio, allanó el camino. Me identifiqué con Aníbal por convicción en lo esencial y en esa vieja idea, compartida, de la justicia con argumentos muy sólidos y de la justicia social en casos que, debidamente abordados, eran prioridad; lo demás, vino solo. Trabajar con Aníbal y el Ayuntamiento de Mieres resultó algo extraordinario; sentir confianza y amistad con el regidor y la puerta abierta de sus concejales, un lujo. Como buen agnóstico, amigu mío, allá donde viajes te deseo lo mejor; se que tu labor, humanidad y esa energía que te has gastado en los demás, tiene un destino y no pasará inadvertida. Te llevas una importante maleta del "bien". Es un honor haber conocido a Aníbal y un lujo servir a la sociedad mierense que tanto quiso. Gracias siempre por tu disposición, tú reconocimiento a nuestra labor y tu ayuda personal.