Gracias, Aníbal

No había tratado con él anteriormente, sólo lo conocía por referencias; honrado trabajador, me decían. Preparamos un homenaje a Manuel Grossi Mier, Manolé, y a quienes, como él, pelearon en Octubre del 34. Curiosamente, no había en el término municipal ningún monumento que los recordara; el Ayuntamiento de Mieres, con Aníbal a la cabeza, se mostró receptivo a la propuesta planteada por la Fundación Andreu Nin de Asturias y colaboró con entusiasmo a su buen fin.

Vino desde Francia Germinal, el hijo de Grossi que guardaba su memoria, y Aníbal nos acompañó en una buena parte de un paseo sentimental por Mieres, que Berto inmortalizó en un documental. Había apurado sus tareas como alcalde para interesarse por la vida de un ilustre ciudadano mierense que murió en el exilio después de una intensa vida militante. Abrió las puertas de la Casa consistorial para que Germinal pudiera asomarse al balcón desde el que su padre proclamó la República socialista, a las ocho y media de la mañana del día 5 de octubre de 1934, "ante una concentración de dos mil personas entusiasmadas". La Fundación hizo una reedición del ya agotado libro que escribiera Manolé, protagonista de primera línea, sobre los hechos revolucionarios, "La Insurrección de Asturias"; en el 85º. aniversario de los históricos hechos resolvimos regalar unos ejemplares para las bibliotecas municipales; Aníbal se preocupó de recibirlos personalmente. Fue un magnífico colaborador en todos los proyectos que llevaran el sello de la memoria proletaria, porque como él mismo dijo ante el monolito que se erigió en La Villa, "esta clase de actos son necesarios, porque dicen algunos que hay que pasar página, pero lo que de verdá quieren ye arrancala". Ha cerrado Aníbal su página, escrita en buena medida con sudores y dolores, como cuando cuatro desalmados, en precampaña electoral, sembraron la ciudad de panfletos difamatorios. No se preocupó entonces por sí mismo, seguro de su impoluta trayectoria, sino por sus nietos. Por ellos y por nosotros mismos procuraremos que nadie la arranque. La población de Mieres también tiene las ideas claras, premió su honradez con mayorías absolutas en la corporación municipal. Aníbal, vecino, sindicalista, político, amigo: Muchas gracias.