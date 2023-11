Impuestos y participación ciudadana

La nueva Corporación del Ayuntamiento de Langreo, salida de las últimas elecciones locales, parece que se dispone a plantear, otra vez, la participación ciudadana en la vida política de Langreo. El documento que salga, si es que sale, será una herramienta importante e imprescindible para que los ciudadanos y las ciudadanas de Langreo opinen y den alternativas y en su caso aprueben los asuntos de trascendencia que incidan en la vida tanto individual como colectiva del concejo.

La participación ciudadana es una parte imprescindible de la democracia local. En general, y salvo matizaciones, la participación ciudadana sería el involucramiento activo de los ciudadanos y las ciudadanas en aquellos procesos de toma de decisiones públicas que tienen repercusión en sus vidas. Subráyese "activo", no solo consultivo, que es a lo que se tiende. Las líneas a las que la ciudadanía tendría acceso serían, entre otras: la información relevante, consultas ciudadanas, cuentas públicas participativas, léase impuestos. Y la constitución, si procede, de "consejos de la sociedad civil", como instrumentos de afirmación ciudadana y control de la institución, en este caso del Ayuntamiento.

La participación que aquí se defiende es aquella que ofrece la oportunidad de llevar a término el seguimiento del trabajo y la acción del gobierno de los ayuntamientos en los asuntos públicos. Es imprescindible que la ciudadanía vea reflejadas sus inquietudes y se la haga caso. Sería la mejor manera de ganar legitimidad y generar conocimiento y respeto entre la administración local y la ciudadanía a la que se dice consultar y representar. Si no es así, todo quedará en meras palabras y actitudes para la galería. Como ocurre actualmente.

"Queremos que los ciudadanos participen en las decisiones municipales", dicen alcaldes y alcaldesas, del color político que sean. Sin embargo, parece que a día de hoy la participación real, de momento y mientras no se demuestre con hechos, es pura entelequia. Lo real es que solo alcaldes y alcaldesas, junto con sus respectivos equipos, dictan y ordenan lo que entienden por el bien de "sus" ciudadanos y ciudadanas.

La aprobación por parte del Ayuntamiento de Langreo, con el sorprendente apoyo del PSOE, de nuevos impuestos muestra nítidamente que la ciudadanía está ahí, claro, pero no se la ve. Las gafas políticas están mal graduadas. ¿No es de trascendencia el impuesto? ¿No se podría haber consultado con la ciudadanía sobre tan drástica subida? Porque, el reglamento de participación ciudadana lo hay y quien lo desarrolló fue un ayuntamiento de izquierdas. Porque, queridos ediles, las cuestiones impositivas y fiscales en general son muy importantes y no suelen funcionar bien sino cuando van de la mano de un amplio y transparente debate social. En este caso no lo hubo. No sé si se darán explicaciones extensas y convincentes. Digo convincentes, porque las dadas por el concejal responsable son tan generales y "políticas", que se quedan en eso: generalidades.

Impuestos sí, claro. Pero también e imprescindible explicar por extenso y con participación de la base ciudadana, por qué, cómo, para qué, con un largo etcétera, son los impuestos. Solo respondiendo a estas y otras preguntas habrá utilidad en y con la participación ciudadana. Si no es así, ocurrirá lo que aquel padre que decía sí hijo, sí, tu propón, tu discrepa, tú consúltame que esta casa es una democracia; pero en casa mando yo, y al final yo valoro lo que es pertinente o no. Pues eso.

Es bonito y queda bien, hasta puede agradecerse que se cuente por redes sociales qué se hace en el Ayuntamiento, a dónde se va y también el cansancio que se pilla en el trabajo de representación (voluntaria) de la ciudadanía. Si a esa plausible disponibilidad de comunicación, se le añade protagonismo real a la opinión ciudadana "miel sobre hojuelas". Buen gobierno, amigos y amigas.