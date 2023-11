La larga vida del maestro armero Antonio Campa

Gracias a mi amigo Juan Carlos García Palacio he sabido de un artículo publicado en la "Revista de Historia Militar" hace ya tres décadas con el título "El maestro Antonio Campa en las fábricas artilleras de Trubia y Oviedo". Lo firma Roberto Suárez Menéndez, un economista conocido por sus libros y conferencias sobre estas instalaciones, que ahora preside la asociación recreacionista "El Volcán 1797", en recuerdo al nombre del primer alto horno que funcionó en Trubia unido a la fecha de su primera colada.

Ahora, con su permiso, voy a traer a esta página un resumen con los datos biográficos que Roberto ha recogido en su artículo sobre Antonio Campa y Velasco, un mierense con una andadura muy curiosa vinculada a estas fábricas asturianas en las que cerró su currículo laboral nada menos que con setenta y siete años de servicio. Una circunstancia que le permitió vivir en primera persona el proceso de cambios que produjo la revolución industrial en el mundo del armamento y por ende en la modernización de los ejércitos y el nacimiento de la guerra moderna.

Las fabricación de armas en Asturias comenzó a finales del siglo XVIII, aunque vio interrumpida su actividad por la guerra de la Independencia hasta que en 1812 volvió a organizarse la fábrica de cañones de Oviedo y muchos de los cañonistas de Grado y los bayoneteros de Mieres –sobre los que ya les he contado algo en otra ocasión– retomaron su trabajo en Trubia. Sin embargo, la Fábrica no como tal tuvo que esperar a mediados de la década de 1840 para iniciar su producción.

El encargado de renovar sus estructuras fue don Antonio Elorza, entonces capitán, quien decidió traer a maestros extranjeros mientras formaba aquí a jóvenes lugareños con el objetivo de sustituirlos, ya que en su mente estaba el dejar todo el trabajo en manos de españoles. Afortunadamente, Antonio Campa escribió unas memorias, breves pero que resultan muy interesantes porque recogen algunas informaciones que no se encuentran en ninguna otra parte y nos acercan a estos hechos desde dentro con la óptica personal de uno de aquellos pioneros que acabó convirtiéndose en un experimentado maestro.

Ya hemos dicho que nació en Mieres. Fue el día 24 de enero de 1832 y sus padres se llamaban Francisco y Josefa, pero siendo aún un adolescente, a mediados de 1845, fue llevado por Elorza junto a otros tres muchachos que también tenían trece años a los talleres de la Fábrica siendo uno de los primeros alumnos de la Escuela de Formación Profesional Obrera de Trubia, que pugna por el honor de haber sido la primera de España frente a la Fábrica de Bronces de Sevilla sin que los expertos lleguen a ponerse de acuerdo para resolver la duda.

Tenían entonces un real de jornal y la promesa de que en cuanto viniesen los maestros extranjeros serían colocados como aprendices con ellos y así se hizo, porque un año después, cuando empezó a llegar el personal contratado en otros países, Antonio fue llevado al lado de un maestro picador de limas y poco después firmó un contrato por diez años con alojamiento, asistencia facultativa, jornal de siete reales o subsidio de cinco en caso de enfermedad y garantía de que este tiempo se tendría en cuenta a efectos de retiro.

En los recuerdos de Antonio Campa encontramos algunos párrafos que con el tiempo se han convertido en documentos únicos para conocer cómo se dieron los pasos iniciales en la puesta en marcha de esta escuela de aprendices en Trubia, por ejemplo los nombres de sus profesores en su primer curso o algunos detalles sobre la manera de seleccionar a los alumnos: "Por el año 1850 a 1851, el señor Elorza mandó que todos los obreros que deseasen asistir a las clases de Matemática y Dibujo se alistasen en los talleres y una vez reunidas las listas fuimos todos examinados. Los que sabían más de las cuatro reglas de enteros los destinaron a las clases de Aritmética y los que sabían las operaciones de enteros y quebrados los destinaron a la de Geometría".

Los muchachos recibían aquellas clases por las noches durante los seis meses de días cortos y además los domingos por la mañana, y Antonio Elorza aprovechaba estas mañanas festivas para visitar el aula después de salir de misa y se interesaba por la evolución de los alumnos felicitando o regañando a cada uno según su caso. El resultado de esta inspección constante dio su fruto para el aprendiz mierense cuando el director de la Fábrica lo colocó, en enero de 1860, en el taller de barrenar, cobrando ocho reales de jornal, lo que en aquel momento era un buen salario.

Antonio Campa fue nombrado en 1863 auxiliar del maestro José Ramón Larrosa como ayudante al montaje de máquinas de vapor y laminadores; sin embargo, pocos meses más tarde el teniente coronel Celestino Valdés le dio de baja por un incidente menor que ni siquiera constó años más tarde en su hoja de servicio: "Entonces no se trabajaba más que cinco días a la semana y aprovechando dos días me fui a Mieres a visitar a unos parientes y me hallé que había muerto un primo mío y como no podía hacerse el funeral hasta el lunes me quedé y cuando llegué aquí el mismo lunes a las tres de la tarde me hallé con la baja".

Tras este despido no tuvo problemas para entrar en la Fábrica de Armas de Oviedo al servicio de dos técnicos ingleses que estaban montando sendas máquinas de vapor de treinta caballos cada una. En 1865, obtuvo por oposición la plaza de segundo maquinista en aquellas instalaciones que estaban emplazadas en el convento de monjas benedictinas de La Vega, haciendo plantillas para armas y ayudando a la terminación del taller de cañones para aquellos fusiles que entonces aún tenían que cargarse por la boca del cañón. Pero nunca perdió la relación con José Ramón Larrosa, un personaje destacado en la producción y diseño de armamento, que fue quien introdujo en España la pistola de retrocarga patentada en Francia por el famoso E. Lefaucheux.

Antonio Campa y Velasco estuvo en la Fábrica de Armas de Oviedo otros once años y fue elegido para formar parte de varias comisiones de trabajo: cuando se adoptó el nuevo modelo de Remington visitó la casa Bergen de Witten haciéndose cargo de 30.000 cañones que no podían fabricarse en Trubia; estuvo en Soligen estudiando la fabricación de sables bayoneta; volvió en 1870 para participar en el estudio de una ametralladora que el Gobierno había adquirido en Bélgica y, en 1872, de nuevo a Witten a por otros 30.000 cañones de fusil, donde sus conocimientos le hicieron rechazar un 30% de los que ya estaban preparados. Después pasó a Essen, Berlín y Magdeburgo con otros encargos.

En 1875, Campa trabajó en las secciones de fusiles y ametralladoras de la Fábrica de Oviedo y a partir de 1876 volvió a recorrer otras instalaciones por toda Europa con el objeto de montar en Asturias un nuevo taller de artillería; en octubre de 1877 se le confirió una comisión de servicio para la Corte y al año siguiente retomó su periplo por Francia, Italia, Inglaterra y otra vez Alemania.

A finales de octubre de 1878 se estableció por fin en Trubia cooperando en la construcción de bancos de barrenar, máquinas de rayar y otras piezas necesarias para la producción de armamento. No obstante, los rápidos cambios que se estaban produciendo en el diseño de las armas modernas forzaban a actualizarlo todo para adaptarse a los nuevos tiempos y Antonio Campa fue elegido otra vez para desplazarse hasta las principales fábricas de artillería europeas, comparar sus tecnologías y encargar después la más apropiada para los talleres asturianos.

Era necesario ampliar los espacios, renovar las máquinas y los hornos de fundición e ir mecanizando progresivamente muchas labores que hasta entonces habían sido manuales. En este periplo de dos años pudo conocer las instalaciones de Bourges, Nevers y Creusot en Francia; Turín y Milán en Italia; Chemnitz en Sajonia; Berlín, Magdeburgo y Essen en Alemania; Lieja en Bélgica y Simpson en Inglaterra.

En 1900, Antonio Campa cumplió los años necesarios para el retiro y fue dado de baja en el escalafón; sin embargo, debido a su experiencia y como se encontraba en plenas facultades, el entonces coronel director de la fábrica de Trubia, don Manuel Membrillera, lo nombró Maestro eventual del taller de Artillería para que pusiese seguir supervisando trabajos. Y allí estuvo, sin flaquear hasta que cumplió los noventa y un años, una edad insólita para un hombre de su época.

Cuando falleció, Antonio Campa y Velasco tenía en su haber la Cruz de plata del Mérito Militar y la Cruz blanca de 1ª clase del Mérito Militar, y era caballero de la Real Orden de Isabel la Católica. Sin embargo, en la Montaña Central es prácticamente desconocido.